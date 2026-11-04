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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δολοφονία Όλγας: Εξελίξεις στην υπόθεση - Δύτες εντόπισαν το κινητό της

 04.11.2026 - 11:26
Δολοφονία Όλγας: Εξελίξεις στην υπόθεση - Δύτες εντόπισαν το κινητό της

Στη θάλασσα εντοπίστηκε το κινητό τηλέφωνο της 61χρονης Όλγας Βασίλιεβα, η οποία δολοφονήθηκε στην Παρεκκλησιά από τον 43χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύτες ανέσυραν το κινητό της λίγο έξω από τη Λεμεσό σε σημείο που υπέδειξε ο δράστης.

Υπενθυμίζεται ότι, η σορός της άτυχης γυναίκας είχε εντοπιστεί σε φρεάτιο στην περιοχή του Σαϊττά.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ο 43χρονος ύποπτος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε την 61χρονη στο κεφάλι με σφυρί, έπειτα από λογομαχία μεταξύ τους.

Κατά τους ισχυρισμούς που αποδίδονται στον ύποπτο, η σορός παρέμεινε για ένα βράδυ στην οικία του και την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε σε χωράφι, όπου τοποθετήθηκε μέσα σε φρεάτιο.

Το σημείο εντοπισμού της σορού υποδείχθηκε στις Αρχές από τον ίδιο τον 43χρονο, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό του αντικειμένου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

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