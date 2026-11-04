Έρχιουρμαν: Δηλώνει έτοιμος να συζητήσει τα πάντα, με αναφορά στους χάρτες οδοφραγμάτων

Φιλοξενούμενος χθες σε διαδικτυακή εκπομπή στην ιστοσελίδα Οζγκιούρ ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα πάντα. Για παράδειγμα, είπα ότι δεν θα συζητήσω τα Κόκκινα. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν 4 σημεία στον χάρτη που ήρθε από τη Νέα Υόρκη, δεν φέρνω κάτι καινούργιο, ας διευθετήσουμε αυτά πρώτα και μετά ας συζητήσουμε τα υπόλοιπα που θα φέρουμε».

Πρόσθεσε ότι διεξάγουν πλήρεις διαβουλεύσεις με την Άγκυρα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στον διάλογο και υπενθύμισε ότι μέχρι σήμερα κανένας «πρόεδρος» του ψευδοκράτους δεν διεξήγαγε διαπραγματεύσεις χωρίς να διαβουλευτεί με την Τουρκική Δημοκρατία. Επανέλαβε ότι ότι αυτή τη φορά θέλει «διαπραγματεύσεις όχι για χάρη των διαπραγματεύσεων, αλλά για να υπάρξει λύση». Στόχος, συνέχισε, είναι η επίτευξη λύσης και όχι η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων χωρίς αποτέλεσμα.

Σχετικά με τα σημεία διέλευσης, ανέφερε ότι στο τραπέζι βρίσκονται 4 επιλογές βάσει χαρτών από τη Νέα Υόρκη: η Λουρουτζίνα, το Πυρόι, η Αγλαντζιά και η Μια Μηλιά.

«Υπάρχουν δύο χάρτες με μπλε και δύο με κόκκινα σημάδια. Η Αθηένου και η Μια Μηλιά είναι κόκκινα, τα άλλα μπλε. Σε εκείνον τον χάρτη δεν υπάρχουν τα Κόκκινα. Εγώ από την πρώτη μέρα που ανέλαβα είπα το εξής: αν ήμουν στη θέση του κ. Ερσίν Τατάρ, δεν είμαι σίγουρος αν θα επέλεγα τότε στη Νέα Υόρκη, τη Μια Μηλιά ως δεύτερο σημείο διέλευσης οχημάτων. Ίσως επέλεγα το Καϊμακλί ή την Πύλη Αμμοχώστου», ανέφερε.

Αλλά τώρα, πρόσθεσε, «το καθήκον μου δεν είναι να χαλώ όσα έχουν συμφωνηθεί, αλλά να το διαπραγματευτώ. Δεν υποβάλλω πρόταση για νέο σημείο διέλευσης. Ας λύσουμε πρώτα αυτό, και μετά όσες πύλες μπορέσουμε να ανοίξουμε και όσο μπορέσουν να συναντηθούν οι λαοί, τόσο το καλύτερο».

Σημειώνοντας ότι τόσο το σημείο διέλευσης στη Μια Μηλιά όσο και στην Αθηένου θα είναι σημεία που θα χρησιμοποιούνται και από τους δύο «λαούς», ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι «τα άλλα δύο θα είναι απλώς σημεία διέλευσης που θα διευκολύνουν τους Ελληνοκύπριους που έρχονται από τη Λάρνακα να φτάσουν πιο εύκολα στη Λευκωσία. Δεν έχουν μεγάλη σημασία για τους Τουρκοκύπριους. Γιατί να είμαι αντίθετος επειδή θα διευκολύνει τη ζωή των Ελληνοκυπρίων; Η Μια Μηλιά και η Αθηένου είναι δύο πύλες που θα εξυπηρετούν και τους δύο λαούς».

Χαρακτήρισε τη στάση της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνγκελα Ολγκίν, ως παράγοντα διευκόλυνσης των συνομιλιών με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και είπε ότι είναι σημαντικό πως αυτή παραμένει αισιόδοξη.

Για τον Τ/κ ηγέτη, που αναφέρθηκε ξανά στα 7 σημεία του ΓΓ του ΟΗΕ, είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά περιλαμβάνεται η απόδοση της ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ σε παιδιά μεικτών γάμων και η διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως η πραγματοποίηση ποδοσφαιρικών αγώνων μεταξύ παιδιών κάτω των 15 ετών. Υποστήριξε ότι το ζήτημα της ιθαγένειας συνιστά θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει περιληφθεί σε σχετικές εκθέσεις του ΟΗΕ και της ΕΕ και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγματευτικού ανταλλάγματος.

Για τις 19 προτάσεις που υπέβαλε προφορικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον ίδιο και στην Νέα Υόρκη στον ΓΓ, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι σε αυτές περιλαμβάνονταν οι επισκέψεις σε τεχνικές επιτροπές και στην Πύλα, που υλοποιήθηκαν ήδη. Πρόσθεσε ότι η δική του πρόταση για συναντήσεις των δύο ηγετών σε κοινωνικό επίπεδο πριν από την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων δεν έγινε δεκτή από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία επικαλέστηκε προηγούμενα παραδείγματα.

Κατέγραψε ότι η κατάθεση προφορικά των 19 σημείων έγινε σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών πριν από τη λήξη της θητείας του ΓΓ του ΟΗΕ, και ενώ εκκρεμούν τα 7 σημεία, και σε αυτά τα 19 – που ο ίδιος δεν τα καταμετρά 19 - περιλαμβάνονται θέματα όπως το Βαρώσι και το λιμάνι της Αμμοχώστου, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να διευθετηθούν τα τελευταία 25 χρόνια.

Για το λιμάνι της Αμμοχώστου, υποστήριξε ότι το νομικό καθεστώς του επιτρέπει την προσέγγιση πλοίων από άλλες χώρες και το βασικό ζήτημα αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού για το Απευθείας Εμπόριο. Παρέπεμψε σε δηλώσεις του πρώην ηγέτη των Τ/κ Μεχμέτ Αλί Ταλάτ από το 2005 προς τη φινλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορρίπτοντας τη θέση για μεταβίβαση της διαχείρισης του λιμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϋπόθεση για την διεξαγωγή εμπορίου.