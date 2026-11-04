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Εστιατόρια ΑΚΑΚΙΚΟ Κύπρου: Τώρα ακόμη πιο κοντά σου!

 04.11.2026 - 11:19
Εστιατόρια ΑΚΑΚΙΚΟ Κύπρου: Τώρα ακόμη πιο κοντά σου!

Το Akakiko εγκαινιάζει τη νέα του ιστοσελίδα, www.akakiko.com.cy, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει τον κόσμο της ιαπωνικής fusion κουζίνας μέσα από μια σύγχρονη, ανανεωμένη ψηφιακή παρουσία.

Με μοντέρνο σχεδιασμό, εντυπωσιακές φωτογραφίες και εύκολη πλοήγηση, η νέα ιστοσελίδα αναδεικνύει τη γαστρονομική ταυτότητα του Akakiko, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εικόνα των εστιατορίων, των γεύσεων και των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από κάθε δημιουργία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η φιλοσοφία «Japanese Asian Fusion, Perfected», που εκφράζει τη διαχρονική προσέγγιση του Akakiko στη γαστρονομία: φρέσκα και ποιοτικά υλικά, χειροποίητες σάλτσες, αυθεντικές τεχνικές και δημιουργικοί συνδυασμοί γεύσεων. Από τα αγαπημένα sushi και sashimi μέχρι τις ιδιαίτερες ασιατικές προτάσεις, η ιστοσελίδα παρουσιάζει χαρακτηριστικά πιάτα που έχουν καθιερώσει το Akakiko στις προτιμήσεις του κοινού.

Μέσα από τη νέα ενότητα «Meet Our Chefs», οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από τις γεύσεις, ανακαλύπτοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζουν την κουζίνα του Akakiko.

Παράλληλα, η ιστοσελίδα συγκεντρώνει πληροφορίες για τα τέσσερα σημεία παρουσίας του Akakiko στην Κύπρο: στο Hilton Nicosia στην Έγκωμη, στο Royal Apollonia στη Λεμεσό, στο Polis 1907 στην Πόλη Χρυσοχούς και στο Akakiko 2GO στο Nicosia Mall. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τα εστιατόρια, να ενημερωθούν για τα μενού και να βρουν εύκολα τις πληροφορίες που χρειάζονται για την επόμενη επίσκεψή τους.

Η ανανεωμένη ψηφιακή παρουσία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην εξέλιξη του Akakiko, το οποίο από το 2003 συνεχίζει να φέρνει την ιαπωνική και ασιατική fusion κουζίνα πιο κοντά στο κυπριακό κοινό, διατηρώντας σταθερή την προσήλωσή του στην ποιότητα, την αυθεντική γεύση και την προσιτή γαστρονομική απόλαυση.

Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα στο www.akakiko.com.cy και γνωρίστε τον κόσμο του Akakiko.

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