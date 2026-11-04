Σε εξειδικευμένα Ιατρεία μετατρέπονται τα εξωτερικά Ιατρεία Καρδιολογικού ΓΝ Λευκωσίας - Δείτε αναλυτικά

Όπως σημειώνεται, η Κλινική αποτελεί τη μεγαλύτερη Καρδιολογική Κλινική της Κύπρου και διαθέτει ολοκληρωμένες υποδομές, οι οποίες περιλαμβάνουν Καρδιολογικούς Θαλάμους, Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για την αντιμετώπιση οξέων και βαρέων περιστατικών, υπερσύγχρονο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Καθετηριασμών που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθώς και Αναίμακτο Εργαστήριο Καρδιολογίας, πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (European Association of Cardiovascular Imaging – EACVI), το οποίο διενεργεί τον μεγαλύτερο όγκο διαγνωστικών μελετών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα Εξειδικευμένα Ιατρεία και οι υπεύθυνοι ιατροί είναι:

Ιατρείο Βαλβιδοπαθειών και Δομικών Καρδιοπαθειών: Δρ. Χρίστος Ευτυχίου, Δρ. Καρολίνα Αβρααμίδη, Δρ. Χρίστης Ρωτός, Δρ. Ανδρέας Μήτσης.

Ιατρείο Καρδιολογίας: Δρ. Μαρία Πάτσαλου.

Ιατρείο Μυοκαρδιοπαθειών: Δρ. Μάριος Ιωαννίδης, Δρ. Μαριλένα Παρασκευά, Δρ. Χριστίνα Αναστασίου.

Ιατρείο Υπέρτασης: Δρ. Ιωάννης Ζίττης, Δρ. Κίμων Μυριανθόπουλος.

Ιατρείο Δυσλιπιδαιμιών: Δρ. Ανδρέας Χριστοδούλου.

Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων: Δρ. Ουρανία Χατζησάββα.

Ιατρείο Αιμοσφαιρινοπαθειών: Δρ. Κρικόρ Σιμαμονιάν.

Ιατρείο Χρόνιων Στεφανιαίων Συνδρόμων: Δρ. Χρίστος Ευτυχίου, Δρ. Νικόλαος Ετεοκλέους.

Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης: Δρ. Χρίστης Ρωτός, Δρ. Κρικόρ Σιμαμονιάν.

Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας: Δρ. Κίμων Μυριανθόπουλος, Δρ. Νικόλαος Καδόγλου, Δρ. Χρίστος Κατσίκας.

Ιατρείο Αρρυθμιολογίας: Δρ. Θεόδωρος Χριστοφίδης, Δρ. Χρήστος Κατσίκας, Δρ. Νικόλαος Καδόγλου.

Ιατρείο Καρδιογκολογίας: Δρ. Κρικόρ Σιμαμονιάν, Δρ. Μαρία Κακουλλή, Δρ. Χριστίνα Αναστασίου.

Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης: Δρ. Μάριος Ιωαννίδης, Δρ. Μαριλένα Παρασκευά.

Σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, στόχος της αναδιοργάνωσης των εξωτερικών ιατρείων της Καρδιολογικής Κλινικής δεν είναι ο ανταγωνισμός με τους ιδιώτες καρδιολόγους, αλλά η συνεργασία και η στήριξή τους, όποτε και όπου απαιτούνται οι υποδομές και η εμπειρία της κλινικής, προς όφελος των ασθενών.

Υπογραμμίζεται ότι η νέα οργάνωση διασφαλίζει την παραπομπή κάθε ασθενούς στον κατάλληλο εξειδικευμένο ιατρό και την αντίστοιχη ομάδα, για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής έκβασης σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.