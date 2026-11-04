Παρέμβαση ΔΗΣΥ μετά την καταγγελία για ξυλοδαρμό μαθήτριας - Ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ επισημαίνει ότι οι καταγγελίες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, καθώς και για την επάρκεια των μέτρων προστασίας των παιδιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόσφατη υπόθεση της Λευκωσίας, με το κόμμα να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική την καταγγελία για επίθεση σε βάρος δεκάχρονης μαθήτριας.

Ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλεί το Υπουργείο Παιδείας να διασφαλίσει την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και να ενημερώσει για τα μέτρα που λαμβάνονται τόσο για την πρόληψη όσο και για την έγκαιρη αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, στέλνει σαφές μήνυμα για την ασφάλεια των μαθητών:

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται φόβο ή ανασφάλεια στο σχολείο του. Η προστασία των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη».