Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠαρέμβαση ΔΗΣΥ μετά την καταγγελία για ξυλοδαρμό μαθήτριας - Ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση ΔΗΣΥ μετά την καταγγελία για ξυλοδαρμό μαθήτριας - Ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας

 04.11.2026 - 12:40
Παρέμβαση ΔΗΣΥ μετά την καταγγελία για ξυλοδαρμό μαθήτριας - Ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας

Έντονη ανησυχία για τα περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας εκφράζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), με αφορμή την πρόσφατη καταγγελία για επίθεση σε βάρος μαθήτριας σε Δημοτικό σχολείο της Λευκωσίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ επισημαίνει ότι οι καταγγελίες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, καθώς και για την επάρκεια των μέτρων προστασίας των παιδιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόσφατη υπόθεση της Λευκωσίας, με το κόμμα να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική την καταγγελία για επίθεση σε βάρος δεκάχρονης μαθήτριας.

Ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλεί το Υπουργείο Παιδείας να διασφαλίσει την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και να ενημερώσει για τα μέτρα που λαμβάνονται τόσο για την πρόληψη όσο και για την έγκαιρη αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, στέλνει σαφές μήνυμα για την ασφάλεια των μαθητών:

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται φόβο ή ανασφάλεια στο σχολείο του. Η προστασία των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή 48χρονος πατέρας: Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο - Η συγκινητική επιθυμία
Σοκαριστική υπόθεση στην Πάφο: Διευθυντής ξενοδοχείου κακοποίησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια
«Φόβος και τρόμος» στη Λακατάμια: Κόντρες, drift και ολονύχτια φασαρία- Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, ζητούν παρέμβαση της Αστυνομίας - Βίντεο
Συναγερμός στη Ορμήδεια: Καταγγελία για ρίψη πυροβολισμών εναντίον πατέρα ισοβίτη - Φωτογραφίες από τη σκηνή
Λευκωσία: Πανηγύρισε γκολ και κατέληξε στο νοσοκομείο – Νέα στοιχεία για την καταγγελία επίθεσης σε 11χρονη - «Δεν υπήρχε εκπαιδευτικός»
Ξεσπά πολίτης: «Το ΓεΣΥ έγινε καταφύγιο της μετριότητας»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ζαλίζει το ποσό των 12 δις δολαρίων που διατέθηκε για διαφήμιση – Ποιοι είναι οι μεγάλοι δωρητές

 04.11.2026 - 12:35
Αντωνίου για Ολγκίν: Σοβαρό διπλωματικό και πολιτικό ολίσθημα η συνάντηση με τον τούρκο «πρέσβη»

Αντωνίου για Ολγκίν: Σοβαρό διπλωματικό και πολιτικό ολίσθημα η συνάντηση με τον τούρκο «πρέσβη»

Σοβαρό διπλωματικό και πολιτικό ολίσθημα, ήταν η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον ούτω καλούμενο πρέσβη της Τουρκίας στα κατεχόμενα, ανέφερε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αντωνίου για Ολγκίν: Σοβαρό διπλωματικό και πολιτικό ολίσθημα η συνάντηση με τον τούρκο «πρέσβη»

Αντωνίου για Ολγκίν: Σοβαρό διπλωματικό και πολιτικό ολίσθημα η συνάντηση με τον τούρκο «πρέσβη»

  •  04.11.2026 - 10:42
Ο Χρίστος Χρίστου κλείδωσε την καρέκλα, ο Χριστοδουλίδης κοιτάζει προς ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι

Ο Χρίστος Χρίστου κλείδωσε την καρέκλα, ο Χριστοδουλίδης κοιτάζει προς ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι

  •  04.11.2026 - 06:22
«Καταπέλτης» η Ελεγκτική για την ΚΕΔΙΠΕΣ - Σωρεία παρατηρήσεων για προσλήψεις, προαγωγές και ακίνητα

«Καταπέλτης» η Ελεγκτική για την ΚΕΔΙΠΕΣ - Σωρεία παρατηρήσεων για προσλήψεις, προαγωγές και ακίνητα

  •  04.11.2026 - 08:58
Συναγερμός στη Ορμήδεια: Καταγγελία για ρίψη πυροβολισμών εναντίον πατέρα ισοβίτη - Φωτογραφίες από τη σκηνή

Συναγερμός στη Ορμήδεια: Καταγγελία για ρίψη πυροβολισμών εναντίον πατέρα ισοβίτη - Φωτογραφίες από τη σκηνή

  •  04.11.2026 - 09:32
Δολοφονία Όλγας: Εξελίξεις στην υπόθεση - Δύτες εντόπισαν το κινητό της

Δολοφονία Όλγας: Εξελίξεις στην υπόθεση - Δύτες εντόπισαν το κινητό της

  •  04.11.2026 - 11:26
Γιατί έχασε ο Τραμπ στις ενδιάμεσες κάλπες - «H διπλή ήττα σε Γερουσία και Βουλή είναι η αρχή του τέλους» γράφουν οι New York Times

Γιατί έχασε ο Τραμπ στις ενδιάμεσες κάλπες - «H διπλή ήττα σε Γερουσία και Βουλή είναι η αρχή του τέλους» γράφουν οι New York Times

  •  04.11.2026 - 12:33
VIDEO: «Γεμάτα τα σπίτια μας με ακατάλληλο εξοπλισμό» – Σοβαρή καταγγελία για επιθεωρητή της ΑΗΚ που φέρεται να τον πουλούσε

VIDEO: «Γεμάτα τα σπίτια μας με ακατάλληλο εξοπλισμό» – Σοβαρή καταγγελία για επιθεωρητή της ΑΗΚ που φέρεται να τον πουλούσε

  •  04.11.2026 - 10:44
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ζαλίζει το ποσό των 12 δις δολαρίων που διατέθηκε για διαφήμιση – Ποιοι είναι οι μεγάλοι δωρητές

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ζαλίζει το ποσό των 12 δις δολαρίων που διατέθηκε για διαφήμιση – Ποιοι είναι οι μεγάλοι δωρητές

  •  04.11.2026 - 12:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα