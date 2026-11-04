Κεραυνός: Αυξημένη κατανάλωση οδηγεί και σε αυξημένα έσοδα ΦΠΑ

Είπε ακόμη ότι η μείωση στους φορολογικούς συντελεστές για τα καύσιμα κίνησης, η οποία λήγει τέλος αυτού του μήνα, θα πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο για να ανανεωθεί μέχρι ίσως τον Μάρτιο του 2027.

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Κεραυνός, με την ευκαιρία της χθεσινής ανακοίνωσης για το δημοσιονομικό πλεόνασμα, εξέφρασε την ικανοποίησή του, «γιατί η οικονομία μας συνεχίζει να δείχνει αυτή την ανθεκτικότητα η οποία οφείλεται στη συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που ασκεί η Κυβέρνηση, μια προληπτική και υπεύθυνη οικονομική πολιτική».

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν φτάσαμε στο σημείο να κατηγορούμε την Κυβέρνηση επειδή διατηρεί, συντηρεί μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική και μια καλή οικονομία», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι έχει δει αναφορές, «για πληθωριστικό φόρο προστιθέμενης αξίας». «Κάθε άλλο παρά αυτό μπορεί να ισχύει γιατί η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει τον ΦΠΑ, σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε βασικά προϊόντα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ενέργεια κλπ.», είπε, προσθέτοντας ότι «όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι η οικονομία μας σε μέγιστο βαθμό βασίζεται στην κατανάλωση».

«Επομένως, με αυξημένη κατανάλωση είναι δυνατόν να προκύψουν και αυξημένα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Για να υπάρχει αυτή η κατανάλωση όμως, σημαίνει ότι υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο μέσα από την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης, αξιοποιώντας τα πλεονάσματα, εφαρμόζουμε καθημερινά και ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ιδίως των ευάλωτων νοικοκυριών και των ευάλωτων συμπολιτών μας», είπε ο Υπουργός.

«Αυτή η πολιτική είναι που μας διατηρεί στην επενδυτική βαθμίδα και είναι αυτή η πολιτική που θα συνεχίσουμε ιδιαίτερα όταν γύρω μας υπάρχουν όλες αυτές οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις και οι πόλεμοι», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι είναι αυτή η πολιτική η οποία διασφαλίζει την μελλοντική πορεία της οικονομίας «αλλά και ταυτόχρονα μας προσφέρει κάποια ασφάλιση στην περίπτωση που προκύψουν γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε».

Ο κ. Κεραυνός υπενθύμισε ότι τα ποσά που ξόδεψε η Κυβέρνηση για τον αφθώδη πυρετό και τις πυρκαγιές στην Λεμεσό «τα οποία είναι αρκετά εκατομμύρια», δεν ήταν προϋπολογισμένα, αλλά έχουν προκύψει μέσα από την συνετή οικονομική πολιτική η οποία δημιουργεί πλεονάσματα και μειώνει το δημόσιο χρέος ούτως ώστε σε μια στιγμή που θα παραστεί ανάγκη να μπορεί η χώρα δανειστεί από τις διεθνείς αγορές χωρίς να παραβιάζει τους περιορισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι συνεχίζονται οι πληθωριστικές τάσεις και ερωτηθείς αν εξετάζονται περισσότερα μέτρα στήριξης από πλευράς Κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι, όσο υπάρχει μια παγκόσμια, πανευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση που επηρεάζει κάθε ενέργεια είτε οικονομούντος ατόμου είτε επιχείρησης που αυξάνει το κόστος, «δυστυχώς θα έχουμε μια τάση αύξησης του πληθωρισμού». «Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός και χαίρομαι ιδιαίτερα από την τελευταία απόφαση της κυρίας ( Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) Λαγκάρντ ότι δεν θα αυξήσει περισσότερο τα επιτόκια», πρόσθεσε.

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις, την ακρίβεια «και ποιες κατηγορίες των συμπολιτών μας χρειάζονται πρόσθετη ενίσχυση, και πάντοτε σκεφτόμαστε πρόσθετα μέτρα». «Αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι η μείωση που έχουμε επιφέρει στους φορολογικούς συντελεστές για τα καύσιμα κίνησης, η οποία λήγει τέλος του μήνα, θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο για να ανανεωθεί μέχρι ίσως τον Μάρτιο του 2027», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει σημερινό δημοσίευμα ότι το κράτος έχει αυξήσει τα έσοδά του, ωστόσο εντοπίζει μειώσεις στις επενδύσεις και στις υποδομές, ο κ. Κεραυνός επεσήμανε ότι «δεν είναι μειώσεις».

«Υπάρχει μία μικρή χρονική υστέρηση όσον αφορά την υλοποίηση κάποιων έργων, τα οποία έχει κληρονομήσει αυτή η Κυβέρνηση, έργα προβληματικά, με πάρα πολλούς τρόπους, τα οποία προσπαθούμε να τα βάλουμε μπροστά να υλοποιηθούν επιτέλους», είπε ο Υπουργός. «Επομένως, είναι θέμα κάποιας χρονικής υστέρησης. Παραμένει η οικονομική πολιτική και ο προϋπολογισμός μας επικεντρωμένος στην ανάπτυξη και επικεντρωμένος στην κοινωνική πολιτική», πρόσθεσε. Δεν υπάρχει κανένας προηγούμενος προϋπολογισμός που το 23% να είναι κοινωνική πολιτική, σημείωσε.

Ερωτηθείς σχετικά με περισσότερες κοινωνικές παροχές λόγω της ενεργειακής κρίσης και τι θα ζητήσει ο ίδιος από την Κομισιόν, ενόψει του Eurogroup και του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN), ο Υπουργός ανέφερε ότι, αναχωρεί την Κυριακή για να συμμετάσχει σε αυτά τα δύο συμβούλια, «και βεβαίως εκεί τα θέματα αυτά θα ξανασυζητηθούν».

«Αλλά αυτό που αναμένουμε είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Φορολογία να μας απαντήσει για το αίτημα που έχουμε κάνει να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης», είπε ο Υπουργός. Σημείωσε ότι, από τις μέχρι στιγμής επικοινωνίες, διαβλέπει «μια θετική προσέγγιση».

«Εμείς θα επιμένουμε και θα συνεχίσουμε να τεκμηριώνουμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας μέχρι να πάρουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί, ειδικά για μια οικονομία η οποία δημιουργεί πλεονάσματα, για μια οικονομία που έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης 3%, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί οι ισοπεδωτικοί», είπε.