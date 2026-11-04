Επ. Παιδείας: Ενώπιον της το κόστος σπουδών και στρεβλώσεις φοιτητικής μέριμνας

Στην εναρκτήριά του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια το κόστος φοίτησης έχει ανέβει κατακόρυφα, σημειώνοντας ότι το κόστος σπουδών σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο ανέρχεται τουλάχιστον στις €60.000.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, είπε ότι ο ΔΗΣΥ έχει συγκεκριμένες εισηγήσεις και αναμένει απαντήσεις από τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας. Ρώτησε, επίσης, για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι «είμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για χιλιάδες οικογένειες», προσθέτοντας ότι «η ακρίβεια έχει ψαλιδίσει το εισόδημα». «Για πάρα πολλά χρόνια η φοιτητική χορηγία έμεινε κολλημένη», είπε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, αναφέρθηκε στις προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει το ΕΛΑΜ, προσθέτοντας ότι, όταν βοηθούνται οικογένειες με παιδιά, είναι παράλογο να τίθενται ασφυκτικά εισοδηματικά κριτήρια.

Ο Πρόεδρος και Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, εξέφρασε στήριξη σε όσες προτάσεις διορθώνουν στρεβλώσεις. Από οικονομικής απόψεως, η επιδότηση ενοικίου δεν είναι από τα καλύτερα μέτρα, επεσήμανε.

Ο Γαβριήλ Μίθηλλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, είπε η φορολογική μεταρρύθμιση παρέχει σοβαρές εκπτώσεις σε όσες οικογένειες έχουν παιδιά φοιτητές. Η Κυβέρνηση θα μελετήσει τις προτάσεις των Βουλευτών, συμπλήρωσε.

Η Κλειώ Σαββίδου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, είπε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται μελέτες για την κατασκευή 900 φοιτητικών κλινών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία 500 ιδιόκτητων φοιτητικών κλινών για το ΤΕΠΑΚ στην περιοχή Βερεγγάρια, στα Κάτω Πολεμίδια, πρόσθεσε.

Η Μαρία Κυπριανού, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, είπε ότι υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας των προτάσεων νόμου των Βουλευτών εφόσον αυξάνεται ο προϋπολογισμός του κράτους.

Ο Κυριάκος-Ευμένιος Νομικός, εκπρόσωπος της ΠΟΦΕΝ, εξέφρασε χαρά για τη συζήτηση που άνοιξε για τη φοιτητική χορηγία. Τα προτεινόμενα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκούν, σημείωσε.

Ο Ιωαννίκιος Φάκας της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων ανέφερε ότι η Κύπρος δίνει πάρα πολύ λίγα χρήματα στους φοιτητές, κάτι που είναι «απαράδεκτο». Η νομοθεσία της φοιτητικής χορηγίας βγάζει πιο εύκολα έξω τις φοιτητικές χορηγίες, επεσήμανε. Οι λήπτες του επιδόματος τέκνου μειώθηκαν από τις 10.065 το 2012 στις 3.166 το 2024, είπε. «Έχουμε αποδυναμώσει τις οικογένειές μας», τόνισε.

Ο Γιάννης Τιμοθέου της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων ανέφερε ότι, σύμφωνα με στατιστική της Eurostat για το 2023, η Κύπρος είναι τελευταία στις παροχές προς τις οικογένειες και τα παιδιά.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, είπε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις τοποθετήσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Ανέφερε, επίσης, ότι έχει ενώπιόν του καταγγελίες για παιδιά που εγκαταλείπουν θέσεις σπουδών στο ΤΕΠΑΚ και στρέφονται προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Ελλάδα, όπου το κόστος φοίτησης είναι «πολύ πιο προσιτό» από την Κύπρο.

«Αν μας ενδιαφέρει το δημογραφικό, πρέπει να στηρίξουμε γενναία τα παιδιά και δη τους φοιτητές, υπέδειξε. Πρέπει να αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια και οι φοιτητικές κλίνες, τόνισε.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Νικολέττα Κωνσταντίνου, είπε ότι το κόστος ζωής στις επαρχίες είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε το ύψος της κρατικής φοιτητικής μέριμνας πρέπει να επανέλθει στα επίπεδα του 2013. Εισηγήθηκε αναπροσαρμογή των υφισταμένων κριτηρίων και δημιουργία νέων κατηγοριών, ειδικές εκπτώσεις και ελαφρύνσεις για πολύτεκνες οικογένειες.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Εφραίμ Χρίστου, είπε ότι αναμένει από το κράτος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη φοιτητική μέριμνα.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Πόλυς Ανωγυριάτης, ζήτησε πληροφορίες για τη στεγαστική δυναμικότητα της κάθε πόλης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, είπε ότι έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα από την Κυβέρνηση για τους φοιτητές. «Δεν πήραμε σαφείς απαντήσεις σε καίρια ζητήματα από την Κυβέρνηση σήμερα», τόνισε. Ζήτησε απαντήσεις στα ερωτήματα των Βουλευτών από τα Υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και τη Νομική Υπηρεσία εντός 15 ημερών, και ρώτησε αν η Κυβέρνηση θα καταθέσει νομοσχέδιο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας, ο κ. Σαββίδης είπε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) χάνουν το ΕΕΕ τους γιατί βρέθηκαν τα χρήματα της φοιτητικής μέριμνας στον λογαριασμό τους.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, δήλωσε ότι «η φοιτητική μέριμνα οφείλει να συνδέεται με μια ευρύτερη δημογραφική πολιτική που θα στηρίζει έμπρακτα την κυπριακή οικογένεια». «Απαιτείται απλοποίηση των διαδικασιών, ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων και έγκαιρη καταβολή των χορηγιών», υπογράμμισε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι «η ακρίβεια θερίζει, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους δεν τα βγάζουν πέρα». «Θα πρέπει να υπάρξει αυτόματη αναπροσαρμογή του ύψους των χορηγιών, των επιδομάτων και των εισοδηματικών κριτηρίων με βάση την κίνηση του δείκτη τιμών καταναλωτή», τόνισε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, δήλωσε ότι «εισοδηματικά η στήριξη οικογενειών με περισσότερα παιδιά κατάντησε να είναι άσκηση αποκλεισμού». «Οικογένειες με 5 παιδιά -και πάρα πολύ σωστά- δικαιούνται φοιτητική χορηγία χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με 4 παιδιά δεν δικαιούνται», πρόσθεσε.