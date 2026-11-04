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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Υγείας για κέντρα που προσφέρουν επεμβατικές ιατρικές πράξεις: Λαμβάνονται μέτρα αξιολόγησης υπηρεσιών

 04.11.2026 - 14:24
Υπ. Υγείας για κέντρα που προσφέρουν επεμβατικές ιατρικές πράξεις: Λαμβάνονται μέτρα αξιολόγησης υπηρεσιών

Λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα αξιολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρονται σε κέντρα και αναλόγως της αξιολόγησης, λαμβάνονται και όποια άλλα ενδεικνυόμενα μέτρα, είπε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σχετικά με την χαρτογράφηση των κέντρων που φέρονται να προσέφεραν επεμβατικές ιατρικές πράξεις.

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, και ερωτηθείς σχετικά με την χαρτογράφηση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων μετά και το ζήτημα που προέκυψε με διάφορες θεραπείες όπως πλασμαφαίρεση, και εάν έχουν καταλήξει σε πόσα ήταν τα νοσηλευτήρια που λειτουργούσαν παράνομα, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι δεν γίνεται χαρτογράφηση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Σημείωσε ότι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι καταγεγραμμένα σε μητρώο, αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Υγείας και ελέγχονται με εποπτικό ρόλο που εναπόκειται στο Υπουργείο Υγείας από την Έφορο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων.

«Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν ακριβώς το αντίθετο, περιπτώσεις οι οποίες φέρονται να προσέφεραν ιατρικές πράξεις επεμβατικές, οι οποίες κατά την θέση του Υπουργείου Υγείας θα έπρεπε να προσφέρονται ακριβώς σε αδειοδοτημένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, κάτι που δεν συνέβαινε», πρόσθεσε.

«Έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα και λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα αξιολόγησης, καταρχάς, των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτά τα κέντρα και αναλόγως της αξιολόγησης, λαμβάνονται και όποια άλλα ενδεικνυόμενα μέτρα», είπε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Σε άλλη ερώτηση, είπε ότι γνωρίζουν τον αριθμό των κέντρων τα οποία προσέφεραν, σύμφωνα με δική τους διαφήμιση, είτε κατόπιν δικής τους έρευνας, είτε κατόπιν καταγγελιών που έχουν έρθει στο Υπουργείο Υγείας, συγκεκριμένες υπηρεσίες, «κάποια εξ αυτών, υπηρεσίες που κρίνουμε ως Υπουργείο Υγείας ότι είναι σε τέτοιο βαθμό επεμβατικές, που δεν θα έπρεπε να προσφέρονται εκτός των πλαισίων των αδειοδοτημένων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων». Ανέφερε ότι οι πρόνοιες για λειτουργία ενός ιδιωτικού νοσηλευτηρίου προβλέπουν τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών που τα επισκέπτονται.

«Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις τέτοιες», είπε. Αυτό που κάνουν τώρα, είπε, είναι η αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων που έχουν τεθεί ενώπιον του Υπουργείου, «και αναλόγως της περίπτωσης, εκεί που κρίνεται ότι είναι επεμβατικές «οι υπηρεσίες» που προσφέρονταν, λαμβάνονται τα δεόντα μέτρα, εκεί και όπου κρίνεται ότι δεν είναι τέτοιου βαθμού επεμβατικές που δεν δημιουργούν προβλήματα στην υγεία, αξιολογούνται διαφορετικά».

Ερωτηθείς αν έχουν ληφθεί νομικά μέτρα για κάποια από τα κέντρα στα οποία αναφέρθηκε, ο Υπουργός είπε ότι σε ό,τι αφορά ένα κέντρο, έχει γίνει σχετική καταγγελία στην Αστυνομία και ότι δεν επιθυμεί δεδομένου τούτου και αφού αξιολογείται από την Αστυνομία και την Νομική Υπηρεσία, να κάνει οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις. «Εναπόκειται στις δικές τους αρμοδιότητες να αξιολογήσουν και να κρίνουν», πρόσθεσε.

Σε άλλη ερώτηση, είπε ότι μέχρι σήμερα έχει καταγγελθεί στην Αστυνομία ένα κέντρο.

Διαμαρτυρία Φοιτητών Ιατρικής Πανεπιστημίου Κύπρου

Ερωτηθείς για τη διαμαρτυρία την Πέμπτη έξω από την Βουλή φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου καταγγέλλοντας ότι υποβαθμίζονται οι πανεπιστημιακές κλινικές με πρόνοιες του νομοσχεδίου το οποίο βρίσκεται στην Βουλή, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι το Υπουργείο του είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τους ακαδημαϊκούς της Ιατρικής Σχολής του εν λόγω Πανεπιστημίου. «Έχουν υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες κατά τη δική τους θέση, αν υιοθετηθούν, δεν θα υπάρχει - κατά τη θέση τους πάντοτε - υποβάθμιση, και οι οποίες θέσεις θα αξιοποιηθούν και θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της συγκεκριμένης συζήτησης που θα ακολουθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις πανεπιστημιακές κλινικές», πρόσθεσε.

«Άρα, θεωρώντας ότι οι στάσεις των φοιτητών αφορούν τα ίδια σημεία, πιστεύω ότι θα αρθούν», είπε.

«Αποτελεσματικά τα μέτρα για προσέλκυση φοιτητών νοσηλευτικής»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την έλλειψη νοσηλευτών, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση έχουν λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις για ολιστική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος.

Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που αφορούν αποκλειστικά την εκτελεστική εξουσία, αναφέρθηκε στην απόφαση για χορηγία των προπτυχιακών φοιτητών σε όλα τα χρόνια των σπουδών τους. Αναφέρθηκε και στην αξιολόγηση του ενδεχομένου να προηγείται εκπαίδευση στην νοσηλευτική και ακολούθως να προχωρούν, να κάνουν τη θητεία τους οι άρρενες στρατιώτες, και στη συνέχιση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά της προώθησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

«Αυτά οφείλω να σας πω ότι υλοποιούνται με μεγάλη επιτυχία» είπε, σημειώνοντας ότι οι πρώτες πληροφορίες που λαμβάνει από τα εκπαιδευτικά κέντρα και τα πανεπιστήμια είναι ότι υπάρχει σημαντική αύξηση φοιτητών της νοσηλευτικής. «Άρα θεωρώ ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει από τη δική μας πλευράς έχουν αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Από εκεί και πέρα, είπε, «μεταξύ των μέτρων που έχουμε προωθήσει, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ήταν και η ελεγχόμενη - και επαναλαμβάνω, ελεγχόμενη και περιορισμένη θα έλεγα, στον χρόνο - εργοδότηση νοσηλευτών, υπηκόων, τρίτων χωρών». «Έχουμε, πιστεύω, τεκμηριώσει την άποψη αυτή στα πλαίσια της συζήτησης και της δημόσιας, αλλά και της συζήτησης που έγινε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Από εκεί και πέρα, το Σύνταγμα προβλέπει ότι η ψήφιση της νομοθεσίας εναπόκειται στη Βουλή των Αντιπροσώπων», είπε τέλος.

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