Χαριλάου: Εκτιμά θετική εξέλιξη για Σύμβαση ΟΚΥπΥ μέχρι τέλος της βδομάδας

Σε ενημέρωσή του, σημειώνει ότι στο πλαίσιο του διαλόγου για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης για τους εργαζομένους στον ΟΚΥπΥ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, με πρωτοβουλία του οργανισμού, συνάντηση με το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

«Η συνάντηση διεξήχθη σε εποικοδομητικό και θετικό κλίμα, δίνοντας την ευκαιρία στον οργανισμό να παρουσιάσει και να επεξηγήσει τις θέσεις του, να απαντήσει σε ερωτήματα που τέθηκαν, αλλά και να ακούσει με προσοχή τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των εκπροσώπων των εργαζομένων», αναφέρει.

Ο κ. Χαριλάου προσθέτει ότι μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και τη διάθεση για ουσιαστικό διάλογο, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας.

«Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, εκφράζουμε την αισιοδοξία μας ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει θετική κατάληξη στις διαβουλεύσεις, η οποία θα συνοδευτεί από την αναστολή των εξαγγελθέντων μέτρων και θα επιτρέψει την προώθηση της διαδικασίας για την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης, προς όφελος των εργαζομένων και της εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού», σημειώνει.