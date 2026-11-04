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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεμεσιανό Καρναβάλι 2027: Θέλεις να συμμετάσχεις; Υπάρχει ένας όρος που πρέπει να ξέρεις!

 04.11.2026 - 15:23
Λεμεσιανό Καρναβάλι 2027: Θέλεις να συμμετάσχεις; Υπάρχει ένας όρος που πρέπει να ξέρεις!

Τις συμμετοχές για τη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2027 θα δέχεται, από την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου,  ο Δήμος Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. και 2.00 μ.μ., από τις 17 Νοεμβρίου, ενώ η τελευταία μέρα δήλωσης συμμετοχής είναι η Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου, μέχρι τη 1.00 μ.μ. 

Όσα θέλουν να συμμετάσχουν με άρμα ή ομάδα πεζών στη Μεγάλη Παρέλαση, θα πρέπει να περάσουν απαραιτήτως από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στην οδό Αγίου Ανδρέου 253 (τηλ. 25745919) για συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής καθώς και για περισσότερες  πληροφορίες και ενημέρωση όσον αφορά στους φετινούς όρους και κανονισμούς.

Ο Δήμος Λεμεσού διευκρινίζει ότι δεν δέχεται δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς.

Την πρώτη μέρα δήλωσης συμμετοχής δικαιούνται να δηλώσουν όσοι συμμετείχαν στην παρέλαση του 2026 και τήρησαν όλους τους κανονισμούς. 

Όσοι συμμετείχαν στην  παρέλαση του 2026 και παράβηκαν τους κανονισμούς, καθώς και οι νέοι συμμετέχοντες, θα δικαιούνται να δηλώσουν συμμετοχή από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026.

Ο Δήμος Λεμεσού διευκρινίζει ότι δεν θα δέχεται συμμετοχές με αθλητικά ή άλλα θέματα που οι στολές τους είναι ένα απλό παντελονάκι γυμναστικής με ένα φανελάκι.

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