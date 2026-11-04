Ακιντζί: «Ακόμα και ένα-δύο σημεία διέλευσης να ανοίξουν θα είναι βήμα για ζωή Κυπρίων»

«Όταν αξιολογεί κανείς την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα στην Κύπρο, δεν μπορεί παρά να σκεφτεί... για μια λύση που χάθηκε το 2004 στο στάδιο του δημοψηφίσματος και το 2017 σε ένα στάδιο πολύ κοντά στο αποτέλεσμα. Τώρα γίνεται συζήτηση για το πώς μπορούν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Από πού φτάσαμε πού...».

Θεωρείται ότι αν αποφασιστεί το άνοιγμα ενός σημείου διέλευσης αυτό θα είναι ένα βήμα προς τα μπρος, προσθέτει ο κ. Ακιντζί. Όταν ο ΓΓ του ΟΗΕ ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από 10 χρόνια, υπήρχε μια Κύπρος κοντά στη λύση, αναφέρει. «Τώρα θα παραδώσει μια Κύπρο μακριά από τη λύση, όπου δεν μπορεί να στηθεί ούτε καν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θέλει να αποχωρήσει πετυχαίνοντας έστω και κάποιες μικρές προόδους. Ελπίζω και εύχομαι αυτή του η προσπάθεια να έχει θετικό αποτέλεσμα. Εξάλλου, ακόμα κι αν ανοίξουν ένα-δύο σημεία διέλευσης επιπλέον, θα είναι ένα βήμα που θα διευκολύνει τη ζωή των Κυπρίων», κατέληξε ο κ. Ακιντζί.

Πηγή: ΚΥΠΕ