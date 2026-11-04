Πώς γνωρίζει η γάτα σας ότι επιστρέφετε σπίτι

Αυτή η στιγμή που μπλέκεται στα πόδια σας, τρίβεται πάνω σας και γουργουρίζει από ευχαρίστηση είναι ανεκτίμητη. Και εννοείται ότι δεν χάνετε χρόνο και την παίρνετε αμέσως αγκαλιά, την χαϊδεύετε και την φιλάτε – γιατί κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτή η τρυφερή στιγμή και όλα εξαρτώνται από τη διάθεση της γατούλας σας.

Όταν, λοιπόν, τελειώσουν τα χάδια και τα φιλιά ίσως αναρωτηθείτε: πώς γίνεται κάθε φορά που γυρίζετε σπίτι η γάτα σας να σας περιμένει πίσω από την πόρτα; Σας άκουσε; Σας μύρισε; Κατάλαβε την ώρα; Τι ισχύει άραγε από όλα αυτά; Πώς ξέρει μια γάτα ότι ο κηδεμόνας της είναι προ των πυλών και πηγαίνει να τον υποδεχτεί;

Οι γάτες, αν και έχουν τη φήμη των ανεξάρτητων πλασμάτων, μπορεί να γίνουν πολύ συναισθηματικές. Οπότε, είναι σίγουρο ότι τους λείπει ο αγαπημένος τους άνθρωπος όταν δεν βρίσκεται σπίτι και χαίρονται όταν τον βλέπουν μετά από πολλές ώρες.

Και επειδή είναι ιδιαίτερα παρατηρητικές και έξυπνες, μπορούν να καταλάβουν πότε επιστρέφει σπίτι. Αν έχετε κι εσείς την περιέργεια, συνεχίστε να διαβάζετε γιατί σας παραθέτουμε μερικά από τα σημάδια που παρατηρούν οι γάτες και ξέρουν πότε είναι η ώρα να γυρίσει ο κηδεμόνας τους.

● Τα σημάδια του χώρου και του χρόνου: Οι γάτες μπορεί να μην ξέρουν να πουν την ώρα όπως εμείς οι άνθρωποι αλλά έχουν την αίσθηση του χρόνου. Ξέρουν δηλαδή πότε είναι πρωί και πότε είναι βράδυ. Ξέρουν πότε είναι η ώρα που τρώνε συνήθως. Ξέρουν πότε περίπου παίζουν με τον κηδεμόνα τους αφού εκείνος επέστρεψε από τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, απομνημονεύουν κατά κάποιον τρόπο την ώρα που γυρίζετε σπίτι και μάλιστα αν αργήσετε μπορεί να ανησυχήσουν κιόλας. Ίσως δηλαδή η γάτα σας να το καταλαβαίνει γιατί είναι περίπου η ώρα που τρώει ή που παίζει μαζί σας. Είναι μια συνήθεια που δεν “κόβεται”. Αυτό σε συνδυασμό με κάποια σημάδια του χώρου, όπως είναι ο ήλιος που πέφτει, κάποιες σκιές και κάποιοι ήχοι κάνουν τη γάτα σας να σας περιμένει πίσω από την πόρτα.

● Μυρωδιά: Μπορεί η όσφρηση των γατών να μην είναι τόσο αναπτυγμένη όσο των σκύλων, όμως είναι σίγουρα πιο αναπτυγμένη από αυτή των ανθρώπων. Εμείς έχουμε περίπου 6 εκατομμύρια οσφρητικούς υποδοχείς, οι γάτες έχουν 80 εκατομμύρια και οι σκύλοι περίπου 300 εκατομμύρια οσφρητικούς υποδοχείς. Αυτή τους, λοιπόν, η εξαιρετική όσφρηση τούς επιτρέπει να μυρίζουν τον κηδεμόνα τους από μακριά. Άρα, αν σας περιμένει ο μικρός σας αίλουρος όλο χαρά στην εξώπορτα υπάρχει πιθανότητα να σας έχει μυρίσει. Μάλιστα, αν κάποιο παράθυρο είναι ανοιχτό και δεν υπάρχουν πολλά εμπόδια, μπορεί να σας μυρίσει από 20-30 μέτρα μακριά.

● Ακοή: Άλλη μία αναπτυγμένη αίσθηση των γατών είναι και η ακοή, η οποία είναι πολύ πιο ισχυρή τόσο από των ανθρώπων όσο και από των σκύλων. Σκεφτείτε ότι οι γάτες ακούνε ήχους μεταξύ 45 και 64.000 Hz, ενώ εμείς οι άνθρωποι ακούμε ήχους μεταξύ 16 και 20.000 Hz. Είναι δηλαδή ικανές να ακούσουν ένα ποντίκι να περπατάει πάνω στο χορτάρι σε απόσταση περίπου 20 μέτρων. Άρα, όσο και αθόρυβοι να είστε, η γάτα σας θα σας ακούσει να ανοίγετε την πόρτα στην είσοδο της πολυκατοικίας, να περπατάτε και να βγάζετε τα κλειδιά σας από την τσάντα για να μπείτε επιτέλους σπίτι και να την γεμίσετε χάδια και φιλιά.

Νιώθει η γάτα σας μοναξιά; Αυτά είναι τα σημάδια που πρέπει να προσέξετε Αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, οι γάτες απολαμβάνουν τη συντροφιά των αγαπημένων τους ανθρώπων.

Συνοψίζοντας

Τα ερεθίσματα που δέχεται η γάτα σας πριν γυρίσετε σπίτι είναι αρκετά ώστε να το γνωρίζει. Εξάλλου, είναι πολύ έξυπνη και παρατηρητική για να της ξεφύγουν όλα αυτά. Να είστε σίγουροι ότι της λείπετε και ότι θέλει την παρέα σας, έστω και αν απλά κάθεστε δίπλα δίπλα και βλέπετε τηλεόραση. Ότι οι γάτες είναι μοναχικές είναι ένας μύθος. Γι’ αυτό προσπαθήστε να περνάτε μαζί με τον μικρό σας αίλουρο όσο περισσότερο χρόνο γίνεται.

Και πείτε μας: η δικιά σας γάτα, σας περιμένει πίσω από την πόρτα όταν γυρίζετε σπίτι;