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ΔΙΕΘΝΗ

Πυρκαγιά σε αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό σταθμό στη Γεωργία - Εγκλωβίστηκαν από τους καπνους δημοσιογράφοι

 04.11.2026 - 15:57
Πυρκαγιά σε αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό σταθμό στη Γεωργία - Εγκλωβίστηκαν από τους καπνους δημοσιογράφοι

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα Τετάρτη (04/11) σε  ένα επιχειρηματικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Γεωργίας όπου στεγάζεται και ο τηλεοπτικός σταθμός της γεωργιανής αντιπολίτευσης, «Formula» με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δημοσιογράφοι. 

Ο τηλεοπτικός σταθμός διέκοψε την μετάδοσή του και 22 δημοσιογράφοι παραμένουν στην αίθουσα σύνταξης καθώς όπως δήλωσε η δημοσιογράφος  Σόφο Βαρντιασβίλι, στο πρακτορείο ειδήσεων Interpress δεν μπορούν να βγουν αφού ο καπνός έχει γεμίσει τις σκάλες του κτιρίου.

«Ήρθαν οι πυροσβέστες και μας είπαν ότι αυτό ήταν το ασφαλέστερο μέρος για να μείνουμε. Έχουμε κλείσει την πόρτα, γιατί παντού υπάρχει πυκνός καπνός».

Είπε ότι οι ανελκυστήρες του κτιρίου είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας και ότι οι δημοσιογράφοι που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις σκάλες αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω λόγω της περιορισμένης ορατότητας.

Ο δημοσιογράφος του «TV Formula», Νίνο Ζιζιλάσβιλι, ζήτησε επείγουσα βοήθεια μέσω του Facebook.

«Έχουμε διακόψει τη μετάδοση. Μερικά μέλη της ομάδας μας δεν μπορούν να βγουν έξω λόγω του καπνού», έγραψε.

Δεν υπήρχαν άμεσες πληροφορίες σχετικά με θύματα ή την αιτία της πυρκαγιάς.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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