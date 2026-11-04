Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤι σημαίνει για τον Τραμπ η ανάκτηση του ελέγχου της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς
ΔΙΕΘΝΗ

Τι σημαίνει για τον Τραμπ η ανάκτηση του ελέγχου της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς

 04.11.2026 - 07:22
Τι σημαίνει για τον Τραμπ η ανάκτηση του ελέγχου της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς

Τον έλεγχο της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξασφάλισαν και τυπικά οι Δημοκρατικοί, έπειτα από την αναπάντεχη εκλογική νίκη του Τζος Τούρεκ στην Αϊόβα, ολοκληρώνοντας μια σειρά σημαντικών ανατροπών σε πολιτείες που παραδοσιακά αποτελούν ισχυρά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Με την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να επηρεάζουν αποφασιστικά τη νομοθετική διαδικασία και τις επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ κατά τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Η επικράτηση στην Αϊόβα ήρθε να προστεθεί στις νίκες των Δημοκρατικών σε Κάνσας, Τέξας και Νότια Καρολίνα, με το κόμμα να αποσπά συνολικά έξι έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς στο ανώτερο νομοθετικό σώμα του Κογκρέσου.

Η έκταση των εκλογικών κερδών είναι τέτοια ώστε οι Δημοκρατικοί μπορούν πλέον να χάσουν ακόμη και τις δύο έδρες που υπερασπίζονται στο Μίσιγκαν και τη Μινεσότα, χωρίς να απωλέσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Ιστορική ανατροπή στο Τέξας

Μία από τις σημαντικότερες νίκες των Δημοκρατικών καταγράφηκε στο Τέξας, όπου ο Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε με μεγάλη διαφορά του Κεν Πάξτον, του υποψηφίου που είχε επιλέξει να στηρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το αποτέλεσμα αποτελεί ιστορική εξέλιξη για την πολιτεία, καθώς οι Δημοκρατικοί δεν είχαν καταφέρει να κερδίσουν κάποιο πολιτειακό αξίωμα που εκλέγεται με ψηφοφορία σε ολόκληρο το Τέξας για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η επικράτηση του Ταλαρίκο σηματοδοτεί έτσι μια μεγάλη αλλαγή στους εκλογικούς συσχετισμούς μιας πολιτείας που επί δεκαετίες αποτελούσε βασικό πυλώνα της εκλογικής δύναμης των Ρεπουμπλικανών.

Η ήττα της εκλεκτής του Τραμπ στη Νότια Καρολίνα

Εξίσου σημαντική ήταν η νίκη της Δημοκρατικής Άνι Άντριους στη Νότια Καρολίνα, όπου επικράτησε της εν ενεργεία Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Ντάρλιν Γκράχαμ.

Η Γκράχαμ είχε επιλεγεί προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ για να αντικαταστήσει τον αδελφό της, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε νωρίτερα φέτος.

Η εκλογική ανατροπή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι στις προεδρικές εκλογές του 2024 ο Τραμπ είχε επικρατήσει στη Νότια Καρολίνα με διαφορά 18 ποσοστιαίων μονάδων.

Επιστροφή του Σέροντ Μπράουν στο Οχάιο

Στο Οχάιο, ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν εξασφάλισε την επιστροφή του στη Γερουσία, κερδίζοντας μια έδρα που πριν από δύο χρόνια κατείχε ο σημερινός αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς.

Η νίκη του Μπράουν αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιτυχία για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι κατάφεραν να αποσπάσουν έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς σε πολιτείες όπου το κόμμα του Τραμπ είχε καταγράψει ισχυρές επιδόσεις στις προηγούμενες εκλογές.

Η μεγάλη ανατροπή στο Κάνσας

Στο Κάνσας, όπου ο Τραμπ είχε κερδίσει με διαφορά 16 ποσοστιαίων μονάδων το 2024, οι Δημοκρατικοί σημείωσαν επίσης μια σημαντική εκλογική νίκη, ενισχύοντας περαιτέρω τα κέρδη τους στη Γερουσία.

Το αποτέλεσμα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της έκτασης των εκλογικών ανατροπών, καθώς το Κάνσας συγκαταλέγεται στις πολιτείες με μακρά παράδοση στήριξης προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Συνολικά, οι νίκες των Δημοκρατικών σε πολιτείες όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει με μεγάλες διαφορές μόλις δύο χρόνια νωρίτερα αποτυπώνουν το εύρος της μεταβολής των πολιτικών συσχετισμών στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές.

Οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τις επιλογές Τραμπ

Η ανάκτηση του ελέγχου της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς θα τους δώσει τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τους διορισμούς που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και να αποκτήσουν σημαντική διαπραγματευτική ισχύ στις συγκρούσεις για τις ομοσπονδιακές δαπάνες, οι οποίες έχουν σημαδέψει μεγάλο μέρος της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Με την πλειοψηφία στο ανώτερο νομοθετικό σώμα του Κογκρέσου, οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να εμποδίζουν την έγκριση προσώπων που προτείνει ο Λευκός Οίκος για σημαντικές κυβερνητικές και άλλες ομοσπονδιακές θέσεις, περιορίζοντας την ευχέρεια του Τραμπ να προωθεί τις επιλογές του.

Παράλληλα, αναμένεται να αποκτήσουν ισχυρότερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση βασικών κυβερνητικών πολιτικών.

Ήδη, οι Δημοκρατικοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο στο Ιράν ούτε για την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και τις επιχειρήσεις καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή καταγγελία: 11χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση απο συμμαθητές της σε σχολείο της Λευκωσίας - Κατέληξε στο νοσοκομείο
Φόνος 61χρονης: Στο Νοσοκομείο μετά από επίθεση συγκρατούμενου ο 43χρονος - Ανοίγει ο δρόμος για Κακουργιοδικείο
Το εντυπωσιακό μανιτάρι που εντοπίστηκε σε χωριό της Κύπρου - Το έχεις ξαναδεί;
Απίστευτη κομπίνα στη Λάρνακα: Γυναίκες εξαπάτησαν άνδρα με νοητική αναπηρία - Του ζήτησαν €5 και του πήραν €800
Απίστευτη υπόθεση στη Λάρνακα: Εξαπάτησαν 46χρονο με νοητική αναπηρία και του πήραν €800 - Πως έστησαν την παγίδα
Drift στη Λεμεσό: Παρέδωσε άλλο όχημα στην Αστυνομία – Στο κελί γαμπρός και κουμπάρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ειδικοί καθαρισμού: 3 εύκολοι τρόποι για να αφαιρέσετε τους μαύρους λεκέδες από τον πάτο της κατσαρόλας με υλικά που έχετε στο σπίτι

 04.11.2026 - 07:04
Επόμενο άρθρο

Τραμπ για την ήττα των Ρεπουμπλικανών: «Οι Δημοκρατικοί έκαναν καλή δουλειά, είμαι λίγο έκπληκτος»

 04.11.2026 - 07:30
Ο Χρίστος Χρίστου κλείδωσε την καρέκλα, ο Χριστοδουλίδης κοιτάζει προς ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι

Ο Χρίστος Χρίστου κλείδωσε την καρέκλα, ο Χριστοδουλίδης κοιτάζει προς ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι

Στο ΕΛΑΜ, η υπόθεση της προεδρίας έκλεισε πριν καν αρχίσει η εκλογική διαδικασία. Ο Χρίστος Χρίστου, παραμένει στην ηγεσία του κόμματος, χωρίς να έχει απέναντί του ανθυποψήφιο, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη συνέχιση της παρουσίας του στην κορυφή της κομματικής πυραμίδας για την επόμενη πενταετία. Το ίδιο ισχύει και για τον Πέτρο Κουντουρέσιη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, επίσης χωρίς αντίπαλο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Χρίστος Χρίστου κλείδωσε την καρέκλα, ο Χριστοδουλίδης κοιτάζει προς ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι

Ο Χρίστος Χρίστου κλείδωσε την καρέκλα, ο Χριστοδουλίδης κοιτάζει προς ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι

  •  04.11.2026 - 06:22
«Καταπέλτης» η Ελεγκτική για την ΚΕΔΙΠΕΣ - Σωρεία παρατηρήσεων για προσλήψεις, προαγωγές και ακίνητα

«Καταπέλτης» η Ελεγκτική για την ΚΕΔΙΠΕΣ - Σωρεία παρατηρήσεων για προσλήψεις, προαγωγές και ακίνητα

  •  04.11.2026 - 08:58
Νέα επίθεση με ρόπαλο σε 27χρονο διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Τέσσερις δράστες επιχείρησαν να τον ληστέψουν

Νέα επίθεση με ρόπαλο σε 27χρονο διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Τέσσερις δράστες επιχείρησαν να τον ληστέψουν

  •  04.11.2026 - 06:12
Σοκαριστική υπόθεση στην Πάφο: Διευθυντής ξενοδοχείου κακοποίησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια

Σοκαριστική υπόθεση στην Πάφο: Διευθυντής ξενοδοχείου κακοποίησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια

  •  04.11.2026 - 08:36
Λευκωσία: Πανηγύρισε γκολ και κατέληξε στο νοσοκομείο – Νέα στοιχεία για την καταγγελία επίθεσης σε 11χρονη - «Δεν υπήρχε εκπαιδευτικός»

Λευκωσία: Πανηγύρισε γκολ και κατέληξε στο νοσοκομείο – Νέα στοιχεία για την καταγγελία επίθεσης σε 11χρονη - «Δεν υπήρχε εκπαιδευτικός»

  •  04.11.2026 - 08:33
«Φόβος και τρόμος» στη Λακατάμια: Κόντρες, drift και ολονύχτια φασαρία- Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, ζητούν παρέμβαση της Αστυνομίας - Βίντεο

«Φόβος και τρόμος» στη Λακατάμια: Κόντρες, drift και ολονύχτια φασαρία- Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, ζητούν παρέμβαση της Αστυνομίας - Βίντεο

  •  04.11.2026 - 08:20
Ποια οχήματα απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους αυτοκινητόδρομους – Τι προβλέπει η νομοθεσία και ποιες οι ποινές

Ποια οχήματα απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους αυτοκινητόδρομους – Τι προβλέπει η νομοθεσία και ποιες οι ποινές

  •  04.11.2026 - 06:20
Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες ανεβάζουν συνεχώς τις τιμές των εισιτηρίων - Τι κρύβεται πίσω από τις αυξήσεις

Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες ανεβάζουν συνεχώς τις τιμές των εισιτηρίων - Τι κρύβεται πίσω από τις αυξήσεις

  •  04.11.2026 - 06:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα