Εκλογές-«δημοψήφισμα» στις ΗΠΑ: Η ιστορία δείχνει απώλειες για το κόμμα του εκάστοτε προέδρου στις ενδιάμεσες κάλπες

Η ιστορία, μάλιστα, δείχνει ότι κατά κανόνα οι ενδιάμεσες κάλπες δεν ευνοούν το κόμμα του εν ενεργεία προέδρου. Από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, το προεδρικό κόμμα χάνει κατά μέσο όρο 26 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέσσερις στη Γερουσία.

Από τότε που καθιερώθηκε η άμεση εκλογή των γερουσιαστών από τους πολίτες, μόνο σε οκτώ ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις, επί προεδρίας Γούντροου Ουίλσον, Φράνκλιν Ρούζβελτ, Τζον Κένεντι, Ρίτσαρντ Νίξον, Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Μπους, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, το κόμμα του προέδρου κατάφερε να αυξήσει τις έδρες του σε τουλάχιστον ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Ακόμη πιο σπάνιο είναι να ενισχυθεί ταυτόχρονα τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία. Αυτό έχει συμβεί μόλις δύο φορές: το 1934, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Φράνκλιν Ρούζβελτ, και το 2002, επί Τζορτζ Μπους.





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές που πραγματοποιούνται κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία. Ιστορικά, οι απώλειες για το κόμμα του προέδρου τείνουν να είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις πρώτες ενδιάμεσες εκλογές της προεδρίας του.



Το φαινόμενο είναι τόσο συχνό στην αμερικανική πολιτική ιστορία ώστε έχει αποκτήσει και δική του ονομασία: «six-year itch», δηλαδή η πολιτική φθορά που εμφανίζεται περίπου στο έκτο έτος μιας προεδρίας και συχνά εκφράζεται στις κάλπες με απώλειες για το κυβερνών κόμμα στο Κογκρέσο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα