Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών μετά από δύο δυστυχήματα σε λιγότερο από ένα χρόνο - «Δεν μπορώ να μείνω στη θέση μου»

«Ένας υπουργός Μεταφορών μιας χώρας όπως η Ισπανία δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση του μετά από δύο δυστυχήματα σε λιγότερο από έναν χρόνο», δήλωσε ο Πουέντε, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Η παραίτηση έρχεται μετά τα δύο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ούρδα και το Αδαμούθ, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ισπανικών σιδηροδρόμων και έχουν πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Ο Πουέντε ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) στο Βαγιαδολίδ στις επόμενες γενικές εκλογές.

Η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή και η ανακοίνωση της παραίτησης

Η συνεδρίαση στο ισπανικό Κοινοβούλιο εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με τον υπουργό Μεταφορών να καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος, τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και τα μέτρα που είχαν ληφθεί για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της παραίτησής του, η εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος (PP), Έστερ Μουνιόθ, είχε ασκήσει σκληρή κριτική στον Πουέντε, τονίζοντας ότι η ευθύνη ενός υπουργού δεν εξαντλείται στην παροχή εξηγήσεων μετά από μια τραγωδία.



«Η ευθύνη σας δεν είναι να εξηγείτε τα θανατηφόρα δυστυχήματα, αλλά να τα αποτρέπετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η Μουνιόθ κατηγόρησε επίσης τον υπουργό για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τόσο το δυστύχημα στην Ούρδα όσο και την προηγούμενη σιδηροδρομική τραγωδία στο Αδαμούθ.

Ο Πουέντε απάντησε στις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του ενώπιον του Κοινοβουλίου και η παροχή εξηγήσεων αποτελούσαν στοιχειώδη υποχρέωσή του απέναντι στα θύματα και στους πολίτες.



Ωστόσο, στο τέλος της συνεδρίασης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, επικαλούμενος την πολιτική αξιοπρέπεια και την ανάγκη ανάληψης ευθύνης μετά τα δύο δυστυχήματα.



Τα κρίσιμα ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής συζήτησης βρέθηκαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο, όπου συγκρούστηκαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας της Renfe και της Iryo.



Ο Πουέντε επανέλαβε τις επιφυλάξεις του σχετικά με την απόφαση του κέντρου ελέγχου της Adif, του ισπανικού οργανισμού διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών, να επιτρέψει σε τρένο υψηλής ταχύτητας AVE να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα, παρά το γεγονός ότι είχε τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα ασφαλείας LZB.

Την ίδια στιγμή, ένα άλλο τρένο της εταιρείας Iryo βρισκόταν ακινητοποιημένο σε επόμενο τμήμα της γραμμής.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο Κοινοβούλιο, το τρένο AVE συνέχισε να κινείται για περίπου 25 χιλιόμετρα, με ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα, προτού σημειωθεί η σύγκρουση.



Το σύστημα LZB αποτελεί βασικό μηχανισμό ελέγχου και προστασίας της κυκλοφορίας των τρένων υψηλής ταχύτητας, καθώς επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας τους και την επιτήρηση των επιτρεπόμενων ταχυτήτων.



Η διακοπή της λειτουργίας του και η απόφαση να επιτραπεί η συνέχιση της κυκλοφορίας αποτελούν κρίσιμα ζητήματα της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.



Ο απερχόμενος υπουργός υπερασπίστηκε την αξιοπιστία του συστήματος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων δυστυχημάτων.



Το πρόγραμμα των 780 εκατ. ευρώ και οι ευθύνες της κυβέρνησης

Κατά την τοποθέτησή του, ο Όσκαρ Πουέντε υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση είχε θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου, συνολικού ύψους 780 εκατ. ευρώ.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι η γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης - Σεβίλλης δεν αποτελεί εγκαταλελειμμένη υποδομή, επισημαίνοντας ότι είχαν προγραμματιστεί και υλοποιούνταν εργασίες ανανέωσης και εκσυγχρονισμού.



Οι εξηγήσεις του, ωστόσο, δεν κάλυψαν τις ανησυχίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία έθεσαν ερωτήματα για την επάρκεια των συστημάτων ασφαλείας και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.



Η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράλληλα πρόσθετα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση της συχνότητας των δρομολογίων στη γραμμή Μαδρίτης - Σεβίλλης και η υποχρεωτική επιβεβαίωση των εντολών κυκλοφορίας από δεύτερο ελεγκτή της Adif σε περίπτωση βλάβης του συστήματος LZB.



Παραίτηση ζήτησαν και κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση

Η πίεση προς τον Πουέντε δεν προήλθε αποκλειστικά από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το Vox.



Το Sumar, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, είχε ζητήσει επίσης την παραίτησή του, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν του αποδίδει προσωπική ευθύνη για την πρόκληση του δυστυχήματος.



Η εκπρόσωπός του, Βερόνικα Μπαρμπέρο, εστίασε στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της κυκλοφορίας των τρένων δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ενίσχυση του προσωπικού.



Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς της Καταλονίας (ERC), Γκαμπριέλ Ρουφιάν, αμφισβήτησε την επάρκεια ενός συστήματος ασφαλείας στο οποίο ένα ανθρώπινο λάθος μπορεί να έχει τόσο καταστροφικές συνέπειες.



Όπως τόνισε, όταν ένα ανθρώπινο σφάλμα οδηγεί σε μια τραγωδία τέτοιας έκτασης, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το ίδιο το σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.



Αντίστοιχες επικρίσεις διατυπώθηκαν και από άλλα κόμματα, με το πολιτικό ζήτημα να επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στις συνθήκες του συγκεκριμένου δυστυχήματος, αλλά και στη συνολική κατάσταση των ισπανικών σιδηροδρόμων.



Στους 69 οι νεκροί, περίπου 200 οι τραυματίες

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου στην περιοχή Ούρδα του Τολέδο και αποτελεί μία από τις σοβαρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας.



Ο απολογισμός ανέρχεται σε 69 νεκρούς και περίπου 200 τραυματίες, με δεκάδες ανθρώπους να εξακολουθούν να νοσηλεύονται.



Οι ιατροδικαστικές αρχές έχουν ολοκληρώσει την ταυτοποίηση των 69 θυμάτων. Από τους νεκρούς, οι 54 ήταν Ισπανοί πολίτες και οι 15 υπήκοοι άλλων χωρών.



Η έρευνα για τις ακριβείς αιτίες της σύγκρουσης συνεχίζεται, ενώ οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν τόσο τις τεχνικές συνθήκες λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής όσο και τις εντολές που δόθηκαν από το κέντρο ελέγχου πριν από το δυστύχημα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα