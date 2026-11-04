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ΔΙΕΘΝΗ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών - Παίρνουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου

 04.11.2026 - 06:41
Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών - Παίρνουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να «κλειδώνουν», όπως μεταδίδει το CNNi, τη νίκη στις εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να έχουν σημαντικό προβάδισμά σε αυτές για τη Γερουσία.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του CNN Greece οι Ρεπουμπλικάνοι παραδέχθηκαν ήδη την ήττα τους στις εκλογές για τη Βουλή, ενώ σύμφωνα με το CNNi ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε στο παραδοσιακά ρεπουμπλικανικό Τέξας.

Μέχρι στιγμής, οι Δημοκρατικοί έχουν κερδίσει τις έδρες στη Γερουσία σε σημαντικές Πολιτείες όπως το Τέξας, το Κάνσας, την Άϊοβα, το Οχάιο, η Τζόρτζια, η Βόρεια Καρολίνα, η Βιρτζίνια, το Κολοράντο, η Μασαχουσέτη, το Νιου Τζέρσεϊ, το Ντέλαγουερ, η Πενσιλβάνια, το Ιλινόι, το Νέο Μέξικο και το Νιου Χάμσαϊρ όπου επικράτησε ο ελληνοαμερικανός Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάππας.

Στον αντίποδα, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν εξασφαλίσει τη νίκη στις εκλογές για τη Γερουσία στη Φλόριντα, τη Δυτική Βιρτζίνια και το Γουαϊόμινγκ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες κάλπες σε περιοχές του νότου έκλεισαν στη 01:00 ώρα Κύπρου, ενώ από τις 02:00 άρχισε σταδιακά να ολοκληρώνεται η διαδικασία στις υπόλοιπες Πολιτείες.

Στο μεταξύ, δημοσκόπηση του CNNi που δημοσιεύθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου, αποκαλύπτει ότι το 75% των Αμερικανών εμφανίζεται δυσαρεστημένο από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Polymarket, η μεγαλύτερη πλατφόρμα προβλέψεων στον κόσμο, προβλέπει πως οι Δημοκρατικοί έχουν 74% πιθανότητες να κερδίσουν τόσο τη Γερουσία, όσο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τι σημαίνει η νίκη για τους Δημοκρατικούς

Η επικράτηση του Ταλαρίκο έχει σημασία που ξεπερνά τα όρια του Τέξας.

Το Δημοκρατικό Κόμμα αναζητά εδώ και χρόνια τρόπους να αποκτήσει ξανά απήχηση σε συντηρητικές πολιτείες και να προσελκύσει ψηφοφόρους που έχουν στραφεί προς τον Τραμπ.

Η εκστρατεία του Ταλαρίκο προσφέρει ένα διαφορετικό παράδειγμα, με τον ίδιο να δίνει έμφαση στις οικονομικές ανισότητες και να αντιπαραθέτει τις δικές του χριστιανικές αξίες στη θρησκευτική ρητορική των Ρεπουμπλικανών.

Παράλληλα, η εκλογή του ενισχύει μια νέα γενιά στελεχών των Δημοκρατικών, την ώρα που στο κόμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η συζήτηση για την πολιτική κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει και την επόμενη προεδρική αναμέτρηση, το 2028.

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Στο ΕΛΑΜ, η υπόθεση της προεδρίας έκλεισε πριν καν αρχίσει η εκλογική διαδικασία. Ο Χρίστος Χρίστου, παραμένει στην ηγεσία του κόμματος, χωρίς να έχει απέναντί του ανθυποψήφιο, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη συνέχιση της παρουσίας του στην κορυφή της κομματικής πυραμίδας για την επόμενη πενταετία. Το ίδιο ισχύει και για τον Πέτρο Κουντουρέσιη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, επίσης χωρίς αντίπαλο.

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