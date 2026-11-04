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Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά»;

 04.11.2026 - 06:31
Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά»;

Σήμερα Τέταρτη, 4 Νοεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρα Ερμείου του πρεσβυτέρου, Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητή.

-Ερμαίος, Ερμαίας

-Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος

Εκκλησία της Κύπρου

Η Εκκλησία τιμά σήμερα, 4 Νοεμβρίου, τη μνήμη του Οσίου Ιωαννικίου του εν Ολύμπω, των Αγίων Νικάνδρου επισκόπου Μύρων και Ερμαίου πρεσβυτέρου, του Βασιλέως Ιωάννου Βατάτζη, του ελεήμονος, και του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη.

Ο Ιωαννίκιος γεννήθηκε στη Βιθυνία από γονείς ευσεβείς. Συστρατεύτηκε στους αγώνες των Βυζαντινών αυτοκρατόρων κατά των Βουλγάρων και δε δέχτηκε τις τιμές ως άριστος στρατιωτικός, αλλά προτίμησε να ακολουθήσει το μοναστικό βίο, ζώντας με άσκηση και υπομονή.

Στο όρος Όλυμπος προχώρησε στην απόλυτη αφοσίωση στο Νυμφίο της Εκκλησίας Χριστό. Συνήθιζε να ψέλνει το δικό του ύμνο, που συνέθεσε μέσα από τη μοναχική του εμπειρία: «Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Χριστός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον».

Ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, γεννήθηκε το 1901 μ.Χ. στην Αργυρούπολη του Πόντου. Η ορφάνια τον έκανε δυνατό στη ζωή. Σε ηλικία επτά ετών πορεύθηκε να προσκυνήσει στην Παναγία του Σουμελά. Παρέμεινε εκεί ως δόκιμος μοναχός και όταν το 1919 ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ελεύθερα εκάρη μοναχός. Αργότερα, χειροτονήθηκε Διάκονος. Λόγω του διωγμού κατά των Ρωμιών, κατέφυγε στη Γεωργία.

Κατά τους απηνείς διωγμούς του καθεστώτος, υπέστη φυλακίσεις, ευτελισμούς και δημόσιες διαπομπεύσεις. Καταδικάσθηκε μάλιστα σε θάνατο και τουφεκίστηκε, αλλά διεσώθη θαυματουργικά!

Κατόπιν, χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και ανέλαβε με σοβαρότητα το διακόνημα του Πνευματικού, ενώ το 1929 ήρθε στη Σίψα (στο συνοικισμό των Ταξιαρχών Δράμας), όπου έζησε τα υπόλοιπα τριάντα χρόνια της ζωής του, εκτοπισμένος από την πατρώα γη.

Καταδικάσθηκε εκ νέου σε θάνατο το 1941 από τους Βούλγαρους, αλλά και πάλι σώθηκε, για να συνεχίσει με υπομονή την οσιακή του εν Χριστώ ζωή μέχρι την ημέρα της κοίμησής του, στις 4 Νοεμβρίου 1959. Η διαπίστωση και διακήρυξη της Αγιότητάς του έγινε το 2008.

Η Εκκλησία γεννά Αγίους σε κάθε εποχή, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό ή μορφωτικό επίπεδό τους. Πρόκειται για ανθρώπους της καθημερινότητας που καταξιώνονται στη συνείδηση των πιστών και ανήκουν στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

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