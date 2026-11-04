Νέα επίθεση με ρόπαλο σε 27χρονο διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Τέσσερις δράστες επιχείρησαν να τον ληστέψουν

Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο από τα πρόσωπα απαίτησαν από τον 27χρονο να τους δώσει χρήματα, ενώ ο ένας τον χτύπησε με ρόπαλο στο στομάχι και ο δεύτερος με γροθιές στην πλάτη.

Ο παραπονούμενος άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα οι δράστες να τραπούν σε φυγή, χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν οτιδήποτε. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.