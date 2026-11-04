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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για την ήττα των Ρεπουμπλικανών: «Οι Δημοκρατικοί έκαναν καλή δουλειά, είμαι λίγο έκπληκτος»

 04.11.2026 - 07:30
Τραμπ για την ήττα των Ρεπουμπλικανών: «Οι Δημοκρατικοί έκαναν καλή δουλειά, είμαι λίγο έκπληκτος»

Την έκπληξή του για τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναγνωρίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί «έκαναν καλή δουλειά».

Σε τηλεφωνική παρέμβασή του στο Fox News και συνομιλώντας με τον παρουσιαστή Μπρετ Μπάιερ, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι υπήρχε ένα ιδιαίτερο «κλίμα στην ατμόσφαιρα», δηλώνοντας αιφνιδιασμένος από το εκλογικό αποτέλεσμα. «Είχαμε τεράστιες προεκλογικές συγκεντρώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είμαι λίγο έκπληκτος».

Υιοθετώντας πιο διαλλακτικό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν «πάρα πολλά ζητήματα» στα οποία θα μπορούσε να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο υπουργικό του συμβούλιο ως αποτέλεσμα της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών.

Oι ανατροπές στο Κογκρέσο που αιφνιδίασαν τον Αμερικανό πρόεδρο

Την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον σηματοδοτούν τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Οι εκλογικές τους επιτυχίες, ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικάνων, συνιστούν σοβαρό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι πρώτες μετεκλογικές αναλύσεις καταγράφουν σημαντικές απώλειες στην ευρύτερη συμμαχία ψηφοφόρων που του επέτρεψε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο το 2024.

Το ABC News εκτιμά ότι οι Δημοκρατικοί αποκτούν τουλάχιστον 51 έδρες στη Γερουσία, ανατρέποντας την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι ξεκίνησαν την εκλογική αναμέτρηση με 53 έδρες. Παράλληλα, μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι οι Δημοκρατικοί κατακτούν την πλειοψηφία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου χρειάζονταν καθαρό κέρδος μόλις τριών εδρών.

Η έκταση των ανατροπών στη Γερουσία ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες των Δημοκρατικών, καθώς το κόμμα κατάφερε να διεκδικήσει και να κερδίσει έδρες σε πολιτείες όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε του Ρεπουμπλικάνου Κεν Πάξτον, τον οποίο είχε υποστηρίξει προσωπικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόκειται για την πρώτη νίκη Δημοκρατικού σε εκλογές για τη Γερουσία στην πολιτεία από το 1988, σε μια περιοχή όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διαφορά περίπου 14 ποσοστιαίων μονάδων πριν από δύο χρόνια.

Ανάλογη έκπληξη σημειώθηκε στη Νότια Καρολίνα, όπου η Δημοκρατική 'Ανι 'Αντριους κέρδισε την αναμέτρηση απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Ντάρλαϊν Γκράχαμ. Στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ επικράτησε του Μάικλ Γουάτλι, πρώην προέδρου της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος επίσης είχε την υποστήριξη του Τραμπ.

Στις σημαντικές ανατροπές προστέθηκε και το Οχάιο, όπου ο πρώην γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν επικράτησε του Ρεπουμπλικάνου Τζον Χάστεντ, παρά την προσωπική κινητοποίηση του Αμερικανού προέδρου υπέρ του τελευταίου. Οι Δημοκρατικοί διατήρησαν επίσης κρίσιμες έδρες στην Τζόρτζια και στο Νιου Χάμσαϊρ, με την επανεκλογή του Τζον Όσοφ και τη νίκη του Κρις Πάπας, αντίστοιχα.

Πηγή: protothema.gr

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Στο ΕΛΑΜ, η υπόθεση της προεδρίας έκλεισε πριν καν αρχίσει η εκλογική διαδικασία. Ο Χρίστος Χρίστου, παραμένει στην ηγεσία του κόμματος, χωρίς να έχει απέναντί του ανθυποψήφιο, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη συνέχιση της παρουσίας του στην κορυφή της κομματικής πυραμίδας για την επόμενη πενταετία. Το ίδιο ισχύει και για τον Πέτρο Κουντουρέσιη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, επίσης χωρίς αντίπαλο.

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