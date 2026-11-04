Ευχάριστα νέα για την Κύπρο από το Λονδίνο! Αυξάνουν τις θέσεις στα αεροπλάνα μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί

Όπως τόνισε, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε στην τουριστική αγορά μετά το συμβάν της 1η Μαρτίου, ο κυπριακός τουρισμός κατάφερε να περιορίσει σημαντικά τις απώλειες του. Ο κ. Κουμής υπογράμμισε πως η μείωση των τουριστικών αφίξεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος έχει περιοριστεί στο 5,6%, ενώ εκτίμησε ότι το ποσοστό αυτό θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο μέχρι το τέλος του 2026. «Για άλλη μια χρονιά ο κυπριακός τουρισμός τα κατάφερε», σημείωσε, τονίζοντας παράλληλα πως τόσο τα στατιστικά στοιχεία όσο και οι αναλύσεις των ειδικών επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του τουριστικού τομέα.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της καινούργιας χρονιάς, ο Υφυπουργός Τουρισμού εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι οι πρώτες επαφές με στρατηγικούς συνεργάτες της Κύπρου στη βρετανική αγορά ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Αποκάλυψε πως μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τις προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις προς την Κύπρο, δημιουργώντας έτσι προοπτικές ανόδου των αφίξεων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι το 2027 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον διεθνή τουρισμό. Οι αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις των καταναλωτών όταν θα προγραμματίσουν τις διακοπές τους, είπε ο κ. Κουμής.

Εξέφρασε την εκτίμηση πως ο κυπριακός τουρισμός θα καταφέρει να ανταποκριθεί και σε αυτή την πρόκληση, χωρίς να υποστεί ιδιαίτερες απώλειες. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία, όπως είπε, αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυπριακής τουριστικής πολιτικής.

Η Κύπρος συνδέεται αεροπορικώς με 18 διαφορετικές βρετανικές πόλεις, μέσω έξι αεροπορικών εταιρειών. Ενώ, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, θα προστεθεί και μια έβδομη εταιρεία, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες μετακίνησης μεταξύ των δύο χωρών. «Η αεροπορική σύνδεση μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου βελτιώνεται ακόμη περισσότερο και είναι κάτι το οποίο επιδιώκαμε», υπογράμμισε ο κ. Κουμής.

Οι δηλώσεις του Υφυπουργού έγιναν στο περιθώριο της Παγκόσμιας Έκθεσης Τουρισμού του Λονδίνου, μιας από τις σημαντικότερες εκθέσεις της τουριστικής βιομηχανίας διεθνώς. Πρόκειται για την πρώτη του κλάδου όπου από τη μια γίνεται ο απολογισμός της σεζόν που ολοκληρώνεται και από την άλλη διαμορφώνονται οι τάσεις και οι συνεργασίες της νέας τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, στη φετινή έκθεση εκπροσωπούνται πάνω από 180 χώρες, με περισσότερους από 4.000 εκθέτες, 5.500 επαγγελματίες αγοραστές, ενώ οι συμμετέχοντες θα ξεπεράσουν τους 46.000. Η WTM αποτελεί σημείο συνάντησης κυβερνητικών αξιωματούχων, τουριστικών οργανισμών, επιχειρήσεων του κλάδου, αεροπορικών εταιρειών, κτλ.