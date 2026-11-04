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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» - Γυναίκα τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να κλαδέψει δέντρο

 04.11.2026 - 11:26
«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» - Γυναίκα τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να κλαδέψει δέντρο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Λεμεσό χθες Τρίτη (3/11) στη Λεμεσό όταν γυναίκα στην προσπάθεια της να κλαδέψει δέντρο έξω από το σπίτι της τραυματίστηκε.

Σε ανάρτηση του πολίτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε το γεγονός τονίζοντας ότι «ένα ατύχημα που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε σε γειτονιά στον Καψαλο της Λεμεσού, αναδεικνύοντας το τεράστιο πρόβλημα με την έλλειψη συντήρησης και κλαδέματος»

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, «εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια γίνονται συνεχείς εκκλήσεις προς τον Δήμο Λεμεσού για το κλάδεμα του συγκεκριμένου δέντρου, το οποίο έχει κυριολεκτικά εισβάλει» στο σπίτι της, κλείνοντας τον δρόμο και αποτελώντας μόνιμη εστία κινδύνου».

Στην ανάρτηση τονίζεται ότι «καθώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η κοπέλα αναγκάστηκε να πάρει ένα μικρό αλυσοπρίονο για να κόψει τα κλαδιά που έμπαιναν μέσα στην ιδιοκτησία της»

«Δυστυχώς, η προσπάθεια αυτή κατέληξε σε ατύχημα, όταν κόπηκε ένα χοντρό κλαδί, έπεσε και τη χτύπησε στο κεφάλι».

Δείτε την ανάρτηση

 

 

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