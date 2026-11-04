«Το παιδί ζαλιζόταν, είχε τάση για εμετό»: Όσα καταγγέλλει η μητέρα της 10χρονης για την επίθεση στο σχολείο - Δείτε βίντεο

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», η μητέρα της μαθήτριας, Ιωάννα Χατζημιχαήλ, περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν το περιστατικό, ενώ εξέφρασε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της κόρης της κατά την επιστροφή της στο σχολείο.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει έκθεση γεγονότων από τη διεύθυνση του σχολείου για το περιστατικό.

«Είναι η τρίτη συνεχόμενη επίθεση»

Η μητέρα υποστηρίζει ότι το παιδί της είχε δεχθεί άλλες δύο επιθέσεις στο παρελθόν, για τις οποίες είχε ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Είναι η τρίτη συνεχόμενη επίθεση που δέχεται το παιδί μου, η οποία όμως είναι και πολύ πιο βίαιη και πιο τραγική από τις προηγουμένες φορές», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, στις 20 Οκτωβρίου είχε αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Υπουργείο Παιδείας, υπόψη της αρμόδιας επιθεωρήτριας, καταγγέλλοντας τους δύο προηγούμενους ξυλοδαρμούς.

Όπως είπε, ενημέρωσε επίσης τον αρμόδιο σύνδεσμο για το ζήτημα του συνοδού, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία της, το παιδί έπρεπε να συνοδεύεται κατά τα διαλείμματα, κάτι που δεν συνέβη σε κανένα από τα τρία περιστατικά.

Το τηλεφώνημα από το σχολείο και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Η κ. Χατζημιχαήλ κατήγγειλε ότι, παρόλο που το περιστατικό σημειώθηκε πριν από τις 12:25, ο σύζυγός της ενημερώθηκε τηλεφωνικά από το σχολείο στις 13:10.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, του μεταφέρθηκε ότι το παιδί είχε χτυπηθεί ελαφρά, αλλά ότι είχε «προκαλέσει».

Η ίδια μετέβη στο σχολείο για να παραλάβει την κόρη της, ωστόσο, όπως υποστηρίζει, δεν βρήκε εκεί τη διευθύντρια και παρέλαβε το παιδί από εκπαιδευτικό του ολοήμερου, ο οποίος δεν γνώριζε λεπτομέρειες για το συμβάν.

Η εικόνα της κόρης της, όπως την περιέγραψε, την ανησύχησε αμέσως.

«Το παιδί ζαλιζόταν, είχε τάση για εμετό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πονούσε στα πλευρά και στα πόδια.

Όταν τη ρώτησε τι είχε συμβεί, η μαθήτρια ξέσπασε σε κλάματα, με αποτέλεσμα η μητέρα της να τη μεταφέρει αμέσως στις Πρώτες Βοήθειες.

Η καταγγελία για την επίβλεψη στα διαλείμματα

Η μητέρα έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Όπως υποστήριξε, η παρουσία εκπαιδευτικών στον σχολικό χώρο δεν αρκεί από μόνη της, εάν δεν εξασφαλίζεται η ουσιαστική επίβλεψη και η προστασία των παιδιών.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κόρη της δεν είχε τον συνοδό που, σύμφωνα με την ίδια, θα έπρεπε να βρίσκεται μαζί της στα διαλείμματα.

Η κ. Χατζημιχαήλ ανέφερε ότι για τις προηγούμενες καταγγελίες της έλαβε απάντηση μόνο από τον αρμόδιο σύνδεσμο, ο οποίος την ενημέρωσε ότι είχε διαβιβάσει το θέμα στη νέα επιθεωρήτρια του σχολείου.

Η αναφορά για πέντε παιδιά και η αγωνία για την Παρασκευή

Στη συνέντευξή της, η μητέρα έκανε λόγο για πέντε παιδιά που φέρονται να συμμετείχαν στην τελευταία επίθεση, ενώ ανέφερε ότι τέσσερα από αυτά βρίσκονται στην ίδια τάξη με την κόρη της.

Επικαλέστηκε, επίσης, όσα της μετέφερε άλλη μητέρα, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε εκφράσει στη διεύθυνση του σχολείου ανησυχίες για τη συμπεριφορά συγκεκριμένων μαθητών.

Η κ. Χατζημιχαήλ σημείωσε ότι, βάσει της ιατρικής γνωμάτευσης, η κόρη της μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο την Παρασκευή (6/11).

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, το παιδί φοβάται έντονα την επιστροφή του.

Η ίδια διερωτήθηκε πώς μπορεί να στείλει ξανά την κόρη της στο ίδιο σχολικό περιβάλλον, χωρίς να έχει προηγουμένως λάβει διαβεβαιώσεις για την ασφάλειά της.

Ζητά να αναληφθούν ευθύνες

Η μητέρα κάλεσε τη διεύθυνση του σχολείου και το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν ότι το παιδί της, όπως και όλοι οι μαθητές, θα μπορούν να φοιτούν με ασφάλεια.

«Πρέπει επιτέλους να αναλάβει ευθύνες. Οι θέσεις τους πέρα από ισχύ έχουν και ευθύνες», ανέφερε.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με το Υπουργείο Παιδείας να έχει ζητήσει έκθεση γεγονότων από τη σχολική διεύθυνση.

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