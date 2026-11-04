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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για πρώτη φορά στα κατεχόμενα ο Φιντάν μετά την εκλογή Έρχιουρμαν

 04.11.2026 - 10:35
Για πρώτη φορά στα κατεχόμενα ο Φιντάν μετά την εκλογή Έρχιουρμαν

Την Παρασκευή θα αφιχθεί στα κατεχόμενα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν για να συζητήσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αναφέρει επικαλούμενη πληροφορίες η τ/κ ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις.

Η ίδια ιστοσελίδα σημειώνει ότι μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμαν ο κ. Φιντάν έρχεται στο νησί για πρώτη φορά.

Στο μεταξύ τ/κ ΜΜΕ αναφέρονται σε επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην τουρκική «πρεσβεία» στα κατεχόμενα χθες και συνάντηση με τον Αλί Μουράτ Μπαστσιερί, που προκάλεσαν έκπληξη.

Η ηλεκτρονική Οζγκιούρ γράφει ότι η κ. Ολγκίν συναντήθηκε με τον Τούρκο «πρέσβη», η Άγκυρα έστειλε μήνυμα στον Χριστοδουλίδη, ο Φιντάν θα έρθει στο νησί, Ολγκίν και Έρχιουρμαν συναντώνται ξανά σήμερα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, χθες υπήρξε «εντυπωσιακή κινητικότητα» στο Κυπριακό και γράφει ότι αιφνιδιαστικά η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ συναντήθηκε με τον Τούρκο «πρέσβη» στα κατεχόμενα στην «πρεσβεία». Μετά από αυτή τη συνάντηση, σημειώνεται, η κ. Ολγκίν είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος από την πλευρά του, δήλωσε ότι η Άγκυρα τού έστειλε «θετικό μήνυμα», αλλά δεν αποκάλυψε τι συνέβη.

 Ο Χριστοδουλίδης, προστίθεται, δήλωσε ότι οι προτάσεις που υπέβαλε βρήκαν ανταπόκριση και εξέφρασε την ικανοποίησή του γι' αυτό, λέγοντας: «Πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο στη διπλωματία». Μετά από αυτή τη δήλωση, ανακοινώθηκε ότι η κ. Ογλκίν θα συναντηθεί ξανά με τον κ. Έρχιουρμαν σήμερα και πως ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν θα έρθει στο νησί.

Η «Αβρούπα» γράφει επίσης για «επίσκεψη – έκπληξη στην πρεσβεία» και χαρακτηρίζει απροσδόκητη την επίσκεψη της Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην τουρκική «πρεσβεία» στα κατεχόμενα, ενόψει της προετοιμασίας για μια τριμερή συνάντηση γράφοντας πως η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη σοβαρών εξελίξεων στο Κυπριακό, ενώ σημειώνεται ότι οι προσπάθειες για τη σύγκληση διάσκεψης τύπου «5+1» υποστηρίζονται ενεργά από τις ΗΠΑ.

Η «Χαλκίν Σεσί» γράφει για κινητικότητα σε εγρήγορση στο Κυπριακό και πως για πρώτη φορά η κ. Ολγκίν επισκέφθηκε χθες την τουρκική «πρεσβεία» και είχε μια κρίσιμη συνάντηση με τον κ. Μπάστσιερι.

Αρκετές εφημερίδες κάνουν αναφορά στο πρωτοσέλιδό τους σε αυτή τη συνάντηση.

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Σοβαρό διπλωματικό και πολιτικό ολίσθημα, ήταν η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον ούτω καλούμενο πρέσβη της Τουρκίας στα κατεχόμενα, ανέφερε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

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