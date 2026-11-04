Θλίψη για τον θάνατο του Σάββα Μάμα: Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Τον πολυαγαπημένο τους σύζυγο, πατέρα και αδελφό αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη η οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στη 13:00, από τον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 12:30, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Στροβόλου (περιοχή Χαλεπιανές).

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές για το Φιλανθρωπικό Έργο της Εκκλησίας και για το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες».