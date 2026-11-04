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ΚΥΠΡΟΣ

Θλίψη για τον θάνατο του Σάββα Μάμα: Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

 04.11.2026 - 08:40
Θλίψη για τον θάνατο του Σάββα Μάμα: Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του Σάββα Μάμα, από την Κακοπετριά και τέως κατοίκου Στροβόλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 75 ετών.

Τον πολυαγαπημένο τους σύζυγο, πατέρα και αδελφό αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη η οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στη 13:00, από τον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 12:30, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Στροβόλου (περιοχή Χαλεπιανές).

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές για το Φιλανθρωπικό Έργο της Εκκλησίας και για το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες».

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Στο ΕΛΑΜ, η υπόθεση της προεδρίας έκλεισε πριν καν αρχίσει η εκλογική διαδικασία. Ο Χρίστος Χρίστου, παραμένει στην ηγεσία του κόμματος, χωρίς να έχει απέναντί του ανθυποψήφιο, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη συνέχιση της παρουσίας του στην κορυφή της κομματικής πυραμίδας για την επόμενη πενταετία. Το ίδιο ισχύει και για τον Πέτρο Κουντουρέσιη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, επίσης χωρίς αντίπαλο.

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