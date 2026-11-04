Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚύπροςΑνείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
ΚΥΠΡΟΣ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 04.11.2026 - 07:43
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Θλίψη για τον θάνατο του Δημήτρη Πίπη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών.

H εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος θα τελεστεί την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη, στη Λευκωσία.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:00.

Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για την ΙΘΑΚΗ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή καταγγελία: 11χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση απο συμμαθητές της σε σχολείο της Λευκωσίας - Κατέληξε στο νοσοκομείο
Φόνος 61χρονης: Στο Νοσοκομείο μετά από επίθεση συγκρατούμενου ο 43χρονος - Ανοίγει ο δρόμος για Κακουργιοδικείο
Το εντυπωσιακό μανιτάρι που εντοπίστηκε σε χωριό της Κύπρου - Το έχεις ξαναδεί;
Απίστευτη κομπίνα στη Λάρνακα: Γυναίκες εξαπάτησαν άνδρα με νοητική αναπηρία - Του ζήτησαν €5 και του πήραν €800
Απίστευτη υπόθεση στη Λάρνακα: Εξαπάτησαν 46χρονο με νοητική αναπηρία και του πήραν €800 - Πως έστησαν την παγίδα
Drift στη Λεμεσό: Παρέδωσε άλλο όχημα στην Αστυνομία – Στο κελί γαμπρός και κουμπάρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη φυλακή η σύντροφος του Φιρινίδη, δεσμεύτηκε η περιουσία τους - Την Πέμπτη η απολογία του ιδρυτή της «Παιδικής Χαράς» για τις απάτες με τις δωρεές

 04.11.2026 - 07:41
Επόμενο άρθρο

Επεισοδιακή καταδίωξη: Σε μπελάδες 37χρονος - Του έκαναν σήμα να σταματήσει και προσπάθησε να διαφύγει – Έπεσαν πυροβολισμοί

 04.11.2026 - 07:56
Ο Χρίστος Χρίστου κλείδωσε την καρέκλα, ο Χριστοδουλίδης κοιτάζει προς ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι

Ο Χρίστος Χρίστου κλείδωσε την καρέκλα, ο Χριστοδουλίδης κοιτάζει προς ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι

Στο ΕΛΑΜ, η υπόθεση της προεδρίας έκλεισε πριν καν αρχίσει η εκλογική διαδικασία. Ο Χρίστος Χρίστου, παραμένει στην ηγεσία του κόμματος, χωρίς να έχει απέναντί του ανθυποψήφιο, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη συνέχιση της παρουσίας του στην κορυφή της κομματικής πυραμίδας για την επόμενη πενταετία. Το ίδιο ισχύει και για τον Πέτρο Κουντουρέσιη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, επίσης χωρίς αντίπαλο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Χρίστος Χρίστου κλείδωσε την καρέκλα, ο Χριστοδουλίδης κοιτάζει προς ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι

Ο Χρίστος Χρίστου κλείδωσε την καρέκλα, ο Χριστοδουλίδης κοιτάζει προς ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι

  •  04.11.2026 - 06:22
«Καταπέλτης» η Ελεγκτική για την ΚΕΔΙΠΕΣ - Σωρεία παρατηρήσεων για προσλήψεις, προαγωγές και ακίνητα

«Καταπέλτης» η Ελεγκτική για την ΚΕΔΙΠΕΣ - Σωρεία παρατηρήσεων για προσλήψεις, προαγωγές και ακίνητα

  •  04.11.2026 - 08:58
Νέα επίθεση με ρόπαλο σε 27χρονο διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Τέσσερις δράστες επιχείρησαν να τον ληστέψουν

Νέα επίθεση με ρόπαλο σε 27χρονο διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Τέσσερις δράστες επιχείρησαν να τον ληστέψουν

  •  04.11.2026 - 06:12
Σοκαριστική υπόθεση στην Πάφο: Διευθυντής ξενοδοχείου κακοποίησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια

Σοκαριστική υπόθεση στην Πάφο: Διευθυντής ξενοδοχείου κακοποίησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια

  •  04.11.2026 - 08:36
Λευκωσία: Πανηγύρισε γκολ και κατέληξε στο νοσοκομείο – Νέα στοιχεία για την καταγγελία επίθεσης σε 11χρονη - «Δεν υπήρχε εκπαιδευτικός»

Λευκωσία: Πανηγύρισε γκολ και κατέληξε στο νοσοκομείο – Νέα στοιχεία για την καταγγελία επίθεσης σε 11χρονη - «Δεν υπήρχε εκπαιδευτικός»

  •  04.11.2026 - 08:33
«Φόβος και τρόμος» στη Λακατάμια: Κόντρες, drift και ολονύχτια φασαρία- Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, ζητούν παρέμβαση της Αστυνομίας - Βίντεο

«Φόβος και τρόμος» στη Λακατάμια: Κόντρες, drift και ολονύχτια φασαρία- Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, ζητούν παρέμβαση της Αστυνομίας - Βίντεο

  •  04.11.2026 - 08:20
Ποια οχήματα απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους αυτοκινητόδρομους – Τι προβλέπει η νομοθεσία και ποιες οι ποινές

Ποια οχήματα απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους αυτοκινητόδρομους – Τι προβλέπει η νομοθεσία και ποιες οι ποινές

  •  04.11.2026 - 06:20
Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες ανεβάζουν συνεχώς τις τιμές των εισιτηρίων - Τι κρύβεται πίσω από τις αυξήσεις

Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες ανεβάζουν συνεχώς τις τιμές των εισιτηρίων - Τι κρύβεται πίσω από τις αυξήσεις

  •  04.11.2026 - 06:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα