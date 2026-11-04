Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

H εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος θα τελεστεί την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη, στη Λευκωσία.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:00.

Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για την ΙΘΑΚΗ.