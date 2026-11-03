VIDEO: Δύτρια πήδηξε από 15μετρο παγόβουνο στον παγωμένο Ατλαντικό - «Είναι το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ»

Η Molly Carlson έγινε η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που επιχειρεί και ολοκληρώνει με επιτυχία άλμα από αυτόνομο παγόβουνο που επέπλεε στον ωκεανό. Φορώντας ειδική στολή κατάδυσης, η Καναδή πρωταθλήτρια αναρριχήθηκε στη ολισθηρή επιφάνειά του και στη συνέχεια εκτέλεσε ανάποδη βουτιά από ύψος σχεδόν 15 μέτρων προς τα παγωμένα νερά.

Το εγχείρημα υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Red Bull Cliff Diving και μιας εξειδικευμένης ομάδας. Παρά το γεγονός ότι η κατάδυση αποτελεί ορόσημο για την καριέρα της, η ίδια η Carlson περιέγραψε την εμπειρία ως μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές που έχει ζήσει ποτέ.

«Tο πιο τρομακτικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ»

Πριν από το άλμα, η Carlson έπρεπε να εκπαιδευτεί στις τεχνικές ασφαλούς αναρρίχησης στον πάγο. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάστηκε με τον Καναδό αναρριχητή και πιλότο παραπέντε Will Gadd, ο οποίος τη δίδαξε τη χρήση κραμπόν και ειδικών εργαλείων πάγου για τη διατήρηση της ισορροπίας.

Ο Gadd την προειδοποίησε για τον μεγαλύτερο κίνδυνο της αποστολής, επισημαίνοντας ότι τα παγόβουνα μπορούν να ανατραπούν αιφνίδια.

«Τα παγόβουνα είναι αδιανόητα επικίνδυνα. Αυτό είναι σίγουρα το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ», δήλωσε η Carlson στο ντοκιμαντέρ της στο YouTube.

«Αντιμετωπίζοντας τους κρυφούς φόβους»

Για την αθλήτρια, η πρόκληση ξεπερνούσε την κατάρριψη ενός ρεκόρ. Όπως εξήγησε, η μορφή του παγόβουνου λειτουργεί ως συμβολισμός για τις ανησυχίες που οι άνθρωποι κρατούν κρυφές.

View this post on Instagram A post shared by Red Bull Cliff Diving (@redbullcliffdiving)

«Υπάρχει κάτι πολύ δυνατό σε ένα παγόβουνο. Βλέπεις μόνο το μικρό μέρος πάνω από την επιφάνεια, ενώ τόσα πολλά μένουν κρυμμένα από κάτω. Πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει σε πολλά επίπεδα για τους φόβους μας. Το κάνω αυτό για όλους τους ανθρώπους που μπορεί να φοβούνται να δείξουν τι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια», σημείωσε η ίδια.

Ανακαλώντας τη στιγμή της πρόσκρουσης με το νερό, η Carlson περιέγραψε την αμεσότητα με την οποία την επηρέασε το ψύχος, θυμούμενη την ανάγκη να απομακρυνθεί γρήγορα κολυμπώντας. Παρά τον κίνδυνο, χαρακτήρισε την ημέρα ως την καλύτερη της ζωής της, δηλώνοντας υπερήφανη που απέδειξε στον εαυτό της ότι μπορεί να ξεπεράσει τα όριά της.

Πηγή: gazzetta.gr