Το «μάθημα της χελώνας» - Η δεξιότητα των παιδιών που δημιουργεί ευτυχισμένους ενήλικες

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν 356 παιδιά από το νηπιαγωγείο έως τα 21-22 τους χρόνια, αναζητώντας τα μακροπρόθεσμα οφέλη μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Το «μάθημα της χελώνας»

Η έρευνα ξεκίνησε το 2003-2004, σε 44 τάξεις του αμερικανικού προγράμματος Head Start, που απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, στην Πενσιλβάνια. Οι τάξεις χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: Η μία ακολούθησε το συνηθισμένο πρόγραμμα, ενώ η άλλη συμμετείχε στο εμπλουτισμένο πρόγραμμα REDI, με δραστηριότητες συναισθηματικής αγωγής και διαδραστικής ανάγνωσης.



Μέσα από ιστορίες, κουκλοθέατρο και παιχνίδια ρόλων, τα παιδιά μάθαιναν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται την απογοήτευση, να λύνουν διαφωνίες και να δείχνουν ενσυναίσθηση. Χαρακτηριστική ήταν η τεχνική «κάνω τη χελώνα»: Σταματώ πριν αντιδράσω, παίρνω μια βαθιά ανάσα και προσπαθώ να εξηγήσω τι με ενοχλεί και πώς αισθάνομαι.

Οι εκπαιδευτικοί ενίσχυαν καθημερινά αυτές τις δεξιότητες, ενώ οι γονείς λάμβαναν υλικό για να συνεχίζουν την εξάσκηση στο σπίτι.

Τι άλλαξε 20 χρόνια αργότερα

Στην ηλικία των 21-22 ετών, οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από 263 συμμετέχοντες, περίπου το 74% του αρχικού δείγματος. Μέσα από τηλεφωνικές συνεντεύξεις αξιολόγησαν 11 δείκτες ψυχικής υγείας, κοινωνικών σχέσεων και ποιότητας ζωής.

Όσοι είχαν παρακολουθήσει το πρόγραμμα REDI παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα σε 7 δείκτες:

✔ Λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς και συμπτώματα κατάθλιψης

✔ Μειωμένη αίσθηση μοναξιάς

✔ Μεγαλύτερη ενσυναίσθηση

✔ Ισχυρότερη συναισθηματική υποστήριξη

✔ Περισσότερες ημέρες καλής υγείας

✔ Υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή

Είχαν, επίσης, μεγαλύτερη πιθανότητα να ανήκουν στην ομάδα με την υψηλότερη συνολική ευημερία. Οι διαφορές ήταν μικρές έως μέτριες, αλλά αξιοσημείωτες, δεδομένου ότι είχαν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ποια παιδιά ωφελήθηκαν περισσότερο

Οι επιστήμονες συνυπολόγισαν και τις δυσκολίες που είχαν αντιμετωπίσει οι συμμετέχοντες ως παιδιά, όπως έκθεση σε βία, αυστηρές τιμωρίες, οικογενειακή αστάθεια ή κατάθλιψη γονέα. Οι εμπειρίες αυτές συνδέθηκαν με περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς, υπερκινητικότητα, συμπτώματα κατάθλιψης και χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή.

Ωστόσο, τα παιδιά που είχαν βιώσει περισσότερες αντιξοότητες φάνηκε να ωφελούνται περισσότερο από το πρόγραμμα ως προς την ενσυναίσθηση και την κοινωνικότητα. Στους άλλους 9 δείκτες δε διαπιστώθηκε αντίστοιχη διαφοροποίηση.

Οφέλη με διάρκεια στον χρόνο

Προηγούμενες αξιολογήσεις είχαν δείξει ότι τα αρχικά οφέλη του REDI στη γλώσσα εξασθένησαν ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Αντίθετα, τα κοινωνικά και συναισθηματικά οφέλη παρέμειναν ορατά έως την εφηβεία και, όπως δείχνουν τα νέα δεδομένα, στην πρώιμη ενήλικη ζωή.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τα παιδιά που μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους δημιουργούν καλύτερες σχέσεις με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτές οι εμπειρίες μπορούν, σταδιακά, να ενισχύσουν την κοινωνική προσαρμογή και την ψυχική ανθεκτικότητα.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι η μελέτη έχει περιορισμούς: Βασίστηκε σε αυτοαναφορές συμμετεχόντων από τρεις συγκεκριμένες περιοχές. Παρά τις επιφυλάξεις, ωστόσο, το μήνυμα είναι ουσιαστικό: Η προσχολική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο σε γράμματα και αριθμούς. Το να μάθει ένα παιδί να αναγνωρίζει όσα νιώθει, να ηρεμεί και να συνεργάζεται μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή του.

Πηγή: ygeiamou.gr