Απίστευτο περιστατικό: Τον κάλεσαν στην Αστυνομία και πήγε οδηγώντας μεθυσμένος

Σύμφωνα με το Pafospress, ο 69χρονος αλλοδαπός μετέβη οδηγώντας στον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας υπό την επήρεια αλκοόλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες Τετάρτη (04/11), γύρω στις 17:20 το απόγευμα, ο 69χρονος μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας, μετά από σχετική κλήση, για σκοπούς διερεύνησης παραπόνου που είχε υποβληθεί εναντίον του και αφορούσε πρόκληση ενόχλησης.

Ο άνδρας έφθασε στον σταθμό οδηγώντας το αυτοκίνητό του, το οποίο στάθμευσε στον χώρο στάθμευσης της Αστυνομίας, σύμφωνα με το PafosPress.

Κατά την παρουσία του στον σταθμό, μέλη της Αστυνομίας αντιλήφθηκαν ότι ανέδιδε έντονη οσμή αλκοόλης και προχώρησαν σε έλεγχο αλκοόλης.

Σε προκαταρκτική εξέταση που υποβλήθηκε, η ένδειξη ήταν 100 μικρογραμμάρια αλκοόλης ανά 100 χιλιοστόλιτρα εκπνοής, ενώ στην τελική εξέταση η ένδειξη διαμορφώθηκε στα 86 μικρογραμμάρια, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Ο 69χρονος συνελήφθη και σήμερα Πέμπτη (05/11), αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου για την υπόθεση.