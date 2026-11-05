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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Πατέρας πέταξε τα δυο του παιδιά από 5ωροφο πάρκινγκ και βούτηξε στο κενό

 05.11.2026 - 09:20
Τραγωδία στις ΗΠΑ: Πατέρας πέταξε τα δυο του παιδιά από 5ωροφο πάρκινγκ και βούτηξε στο κενό

Μία οικογενειακή τραγωδία, κατά την οποία δύο παιδάκια έχασαν τη ζωή τους με υπεύθυνο τον άνθρωπο που υποτίθεται θα ήταν πάντα εκεί για να τα προστατεύει, συγκλονίζει την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Το απόγευμα της Τρίτης, διασώστες που κλήθηκαν από περαστικούς σε κεντρικό σημείο της εύπορης περιοχής του Πίτσμπουργκ, Μάουντ Λίβανον, βρήκαν αναίσθητους την 6χρονη Κάρολαϊν, τον 8χρονο Τζέιμς και τον πατέρα τους, Πάτρικ Λιντς.

Τα δύο αδερφάκια ήταν ακόμα εν ζωή αλλά κατέληξαν περίπου 20 λεπτά αργότερα με λιγότερο από ένα λεπτό διαφορά το ένα με το άλλο.

Η έρευνα που ξεκίνησαν οι αστυνομικοί έδειξε ότι οι τρεις θάνατοι δεν οφείλονται σε ατύχημα, αλλά σε διπλή δολοφονία.

Ο Πάτρικ Λιντς φέρεται να πέταξε τα παιδιά του από 5ωροφο πάρκινγκ πριν και ο ίδιος βουτήξει στο κενό χωρίς κανείς να γνωρίζει τι ήταν αυτό που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

Η 6χρονη Καρολάιν αντιμετώπιζε από τους πρώτους μήνες της ζωής της ένα σπάνιο γενετικό νόσημα, το σύνδρομο Williams, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη, τις γνωστικές λειτουργίες και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Παράλληλα, αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά και τους πνεύμονες, σύμφωνα με συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η μητέρα της το 2025 στο περιοδικό Mt. Lebanon Magazine.

Πηγή: ethnos.gr

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