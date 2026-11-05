Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραγικό βίντεο: Η στιγμή που εκπαιδευτής και τουρίστας χάνουν τη ζωή τους στη Βραζιλία όταν έπεσαν σε τοίχο με αιωρόπτερο
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγικό βίντεο: Η στιγμή που εκπαιδευτής και τουρίστας χάνουν τη ζωή τους στη Βραζιλία όταν έπεσαν σε τοίχο με αιωρόπτερο

 05.11.2026 - 06:40
Τραγικό βίντεο: Η στιγμή που εκπαιδευτής και τουρίστας χάνουν τη ζωή τους στη Βραζιλία όταν έπεσαν σε τοίχο με αιωρόπτερο

Τραγική κατάληξη είχε η πτήση με αιωρόπτερο για τον 45χρονο εκπαιδευτή Λουίζ Εντουάρντο Ροντρίγκες ντος Σάντος από τη Βραζιλία και τον 26χρονο τουρίστας Αντριάν Γκιγέρμο Αρισμέντι από την Αργεντινή όταν το αετός με τον οποίο πετούσαν έπεσε σε τοίχο στην παραλία Σάο Κονράντο, στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το δυστύχημα το οποίο καταγράφηκε και από κάμερα στο αιωρόπτερο όσο και από άλλο σημείο στην παραλία, σημειώθηκε όταν ο 45χρονος πιλότος πραγματοποίησε έναν ελιγμό σε χαμηλό ύψος.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν από τη συντριβή δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Λέσχης Ελεύθερης Πτήσης του Σάο Κονράντο, Μπρούνο Μενεσκάλ, δήλωσε ότι οι συνθήκες ανέμου ήταν καλές και απέδωσε το δυστύχημα σε λάθος του εκπαιδευτή.

«Ήταν μια στροφή σε χαμηλό ύψος, ένα ασυγχώρητο λάθος. Αν είχε προσγειωθεί στην άμμο, πιθανότατα δεν θα είχε αυτή την κατάληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο Μενεσκάλ ανέφερε ότι ο Λουίζ Εντουάρντο πετούσε για περισσότερα από δέκα χρόνια, αλλά είχε αποκτήσει την άδεια εκπαιδευτή μόλις έναν χρόνο νωρίτερα.

Από το 2025 άρχισε να δημοσιεύει συχνότερα βίντεο από πτήσεις με πελάτες και, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, είχε αναρτήσει συστάσεις ασφαλείας για τους επιβάτες, τονίζοντας τη σημασία της τήρησης των οδηγιών του εκπαιδευτή κατά την προσγείωση.

«Προσγείωση: Στα τελευταία λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της πτήσης, ζητάμε από τους μαθητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δηλαδή να κάνουν μόνο ό,τι τους έχει υποδείξει ο εκπαιδευτής τους», είχε γράψει, σύμφωνα με το G1.

O 45χρονος εκπαιδευτήw Λουίζ Εντουάρντο Ροντρίγκες ντος Σάντος ήταν οπαδό της Μποταφόγκο και συχνά πετούσε με τα εβλήματα της ομάδας

Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή 48χρονος πατέρας: Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο - Η συγκινητική επιθυμία
Σοκαριστική υπόθεση στην Πάφο: Διευθυντής ξενοδοχείου κακοποίησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια
«Φόβος και τρόμος» στη Λακατάμια: Κόντρες, drift και ολονύχτια φασαρία- Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, ζητούν παρέμβαση της Αστυνομίας - Βίντεο
Συναγερμός στη Ορμήδεια: Καταγγελία για ρίψη πυροβολισμών εναντίον πατέρα ισοβίτη - Φωτογραφίες από τη σκηνή
Λευκωσία: Πανηγύρισε γκολ και κατέληξε στο νοσοκομείο – Νέα στοιχεία για την καταγγελία επίθεσης σε 11χρονη - «Δεν υπήρχε εκπαιδευτικός»
Ξεσπά πολίτης: «Το ΓεΣΥ έγινε καταφύγιο της μετριότητας»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 5 Νοεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν

 05.11.2026 - 06:37
Επόμενο άρθρο

Μπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Ποιος ο λόγος - Μπαράζ συλλήψεων

 05.11.2026 - 06:46
Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

Έντονη διπλωματική κινητικότητα, παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες, συνθέτουν το σκηνικό που διαμορφώνεται στο Κυπριακό, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση της Δευτέρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

  •  05.11.2026 - 06:27
ΗΠΑ: Η «δεύτερη ανάγνωση» των ενδιάμεσων εκλογών – Το μέλλον του Τραμπ και η επόμενη μέρα του MAGA - Τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα

ΗΠΑ: Η «δεύτερη ανάγνωση» των ενδιάμεσων εκλογών – Το μέλλον του Τραμπ και η επόμενη μέρα του MAGA - Τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα

  •  05.11.2026 - 06:34
Αν αύριο χτυπήσουν το δικό σου παιδί στο σχολείο; Τι υποχρεούται να κάνει η διεύθυνση και τι πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι γονείς

Αν αύριο χτυπήσουν το δικό σου παιδί στο σχολείο; Τι υποχρεούται να κάνει η διεύθυνση και τι πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι γονείς

  •  05.11.2026 - 06:33
Μπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Ποιος ο λόγος - Μπαράζ συλλήψεων

Μπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Ποιος ο λόγος - Μπαράζ συλλήψεων

  •  05.11.2026 - 06:46
Έρχεται κακοκαιρία: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Έρχεται κακοκαιρία: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται

  •  05.11.2026 - 06:28
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 5 Νοεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν

Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 5 Νοεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν

  •  05.11.2026 - 06:37
Τραγικό βίντεο: Η στιγμή που εκπαιδευτής και τουρίστας χάνουν τη ζωή τους στη Βραζιλία όταν έπεσαν σε τοίχο με αιωρόπτερο

Τραγικό βίντεο: Η στιγμή που εκπαιδευτής και τουρίστας χάνουν τη ζωή τους στη Βραζιλία όταν έπεσαν σε τοίχο με αιωρόπτερο

  •  05.11.2026 - 06:40
Θάνατος Στυλιανού: «Δεν μου ανέφερε ποτέ περιστατικά βίας ο 14χρονος» – Τι κατέθεσε η συνδετική λειτουργός

Θάνατος Στυλιανού: «Δεν μου ανέφερε ποτέ περιστατικά βίας ο 14χρονος» – Τι κατέθεσε η συνδετική λειτουργός

  •  04.11.2026 - 18:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα