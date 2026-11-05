Τραγικό βίντεο: Η στιγμή που εκπαιδευτής και τουρίστας χάνουν τη ζωή τους στη Βραζιλία όταν έπεσαν σε τοίχο με αιωρόπτερο

Το δυστύχημα το οποίο καταγράφηκε και από κάμερα στο αιωρόπτερο όσο και από άλλο σημείο στην παραλία, σημειώθηκε όταν ο 45χρονος πιλότος πραγματοποίησε έναν ελιγμό σε χαμηλό ύψος.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν από τη συντριβή δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Λέσχης Ελεύθερης Πτήσης του Σάο Κονράντο, Μπρούνο Μενεσκάλ, δήλωσε ότι οι συνθήκες ανέμου ήταν καλές και απέδωσε το δυστύχημα σε λάθος του εκπαιδευτή.
«Ήταν μια στροφή σε χαμηλό ύψος, ένα ασυγχώρητο λάθος. Αν είχε προσγειωθεί στην άμμο, πιθανότατα δεν θα είχε αυτή την κατάληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο Μενεσκάλ ανέφερε ότι ο Λουίζ Εντουάρντο πετούσε για περισσότερα από δέκα χρόνια, αλλά είχε αποκτήσει την άδεια εκπαιδευτή μόλις έναν χρόνο νωρίτερα.
Από το 2025 άρχισε να δημοσιεύει συχνότερα βίντεο από πτήσεις με πελάτες και, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, είχε αναρτήσει συστάσεις ασφαλείας για τους επιβάτες, τονίζοντας τη σημασία της τήρησης των οδηγιών του εκπαιδευτή κατά την προσγείωση.
«Προσγείωση: Στα τελευταία λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της πτήσης, ζητάμε από τους μαθητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δηλαδή να κάνουν μόνο ό,τι τους έχει υποδείξει ο εκπαιδευτής τους», είχε γράψει, σύμφωνα με το G1.
O 45χρονος εκπαιδευτήw Λουίζ Εντουάρντο Ροντρίγκες ντος Σάντος ήταν οπαδό της Μποταφόγκο και συχνά πετούσε με τα εβλήματα της ομάδας
Protothema.gr