Τραμπ: Έχει δίκιο ο Βανς ότι χάσαμε λόγω του πολέμου με το Ιράν, γιατί ανέβηκαν οι τιμές της βενζίνης, αλλά... θα το ξανάκανα

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον χώρο όπου κατασκευάζεται η νέα αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η σύγκρουση είχε πολιτικό κόστος για το κόμμα του, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των τιμών της βενζίνης.

Παράλληλα, συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό με την εκτίμηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε αποδώσει την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ, σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα, επισήμανε ότι δεν εξετάζει την αντικατάσταση του Πιτ Χέγκσεθ. «Νομίζω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά» είπε χαρακτηριστικά.

«Ήξερα ότι ο πόλεμος θα επηρέαζε τις εκλογές»

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Βανς, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι η στρατιωτική σύγκρουση επηρέασε την εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών. «Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ισχύει (σ.σ. ότι οι Ρεπουμπλικανοί ηττήθηκαν λόγω του πολέμου με το Ιράν), επειδή προκάλεσε μια μικρή αύξηση στις τιμές της βενζίνης βραχυπρόθεσμα» δήλωσε.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε προβλέψει πως ο πόλεμος θα είχε συνέπειες στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών. «Ήξερα, ήξερα ότι ο πόλεμος θα είχε αντίκτυπο. Αλλά είτε είχε αντίκτυπο είτε όχι, το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» τόνισε.





«Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα το έκανα»

Παρά την εκλογική ήττα, ο Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφαση για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν, επιμένοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.



«Την ίδια στιγμή, αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα έπρεπε να το κάνω ξανά, επειδή μακροπρόθεσμα είναι η μόνη λύση» ανέφερε. «Δεν μπορείς να επιτρέψεις στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» συμπλήρωσε.



Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει συντριπτικά πλήγματα στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.



«Όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο, δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικά. Έχουμε διαλύσει ολοκληρωτικά τις ένοπλες δυνάμεις τους. Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί. Η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί» δήλωσε χαρακτηριστικά.







Η επόμενη ημέρα για τους Ρεπουμπλικανούς

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές πολιτικές υποψηφιότητες, χωρίς να προχωρήσει σε συγκεκριμένες προβλέψεις. «Ίσως κανείς να μην είναι υποψήφιος. Ίσως εκείνος να μην είναι υποψήφιος. Δεν ξέρω ποιος θα είναι υποψήφιος» είπε, χωρίς να αποσαφηνίσει στο συγκεκριμένο απόσπασμα σε ποιο πρόσωπο αναφερόταν.



Απέδωσε, δε, τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών και στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν ήταν υποψήφιος, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη υποστήριξη που συγκέντρωναν οι προεκλογικές του συγκεντρώσεις δεν μεταφέρθηκε στους υποψηφίους του κόμματός του.



«Όχι, κοιτάξτε. Θέλω να πω, αν ήμουν υποψήφιος, θα είχαμε κερδίσει. Είδατε τον κόσμο. Ήταν κατάμεστες οι συγκεντρώσεις, χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε προεκλογική συγκέντρωση. Και αν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, θα είχαμε νικήσει. Αλλά απλώς δεν κατάφεραν να μεταφέρουν αυτή την αγάπη. Υπήρχε τόση αγάπη σε εκείνες τις συγκεντρώσεις. Ήταν απίστευτο» υποστήριξε.



«Θα τα πάω καλά με τους Δημοκρατικούς, εκτός αν θελήσουν να καταστρέψουν τα πάντα»

Σε ερώτηση για το εάν θα μπορέσει να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς μετά την εκλογική νίκη τους, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε διατεθειμένος να συζητήσει μαζί τους, υπενθυμίζοντας πάντως ότι εξακολουθεί να διαθέτει την εξουσία του προεδρικού βέτο.



«Πιθανότατα θα τα πάω καλά με τους Δημοκρατικούς, εκτός αν θελήσουν να είναι καταστροφικοί. Αλλά έχω την εξουσία του βέτο. Επομένως, αν δεν μας αρέσει αυτό που κάνουν... Έχουν ήδη τηλεφωνήσει και θέλουν να συζητήσουμε διάφορα θέματα, και αυτό είναι εντάξει» είπε, ενώ, ερωτηθείς εάν ανησυχεί για το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να επιχειρήσουν την παραπομπή του, ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά την πιθανότητα να τον επηρεάσει μια τέτοια διαδικασία.



«Ούτε στο ελάχιστο. Νομίζω ότι θα κατέστρεφε το Δημοκρατικό Κόμμα, αν το έκαναν αυτό. Γιατί παραπομπή χωρίς κανέναν λόγο; Για ποιο πράγμα; Επειδή έχουμε μια επιτυχημένη χώρα; Η χώρα μας είναι σήμερα πιο επιτυχημένη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της» επέμεινε ακόμη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα