Αισιόδοξος ο ΠτΔ - «Είμαστε έτοιμοι να έχουμε θετικές ανακοινώσεις»

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους πριν την τελετή εγκαινίων του οικήματος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες, στη Λευκωσία, εάν είναι αισιόδοξος είπε "ναι, είμαι αισιόδοξος.

Είχα μια ανταλλαγή μηνυμάτων με την κ. Ολγκίν αλλά αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Είναι θετικά τα μηνύματα μέχρι αυτή τη στιγμή και ελπίζω όταν θα είμαστε στο στάδιο των ανακοινώσεων, αυτά να μετουσιωθούν και σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις".

Σε ερώτηση εάν υπάρχει κάτι από πλευράς Τουρκίας που να υποδεικνύει ότι προχωρά η διαδικασία, o Πρόεδρος είπε ότι δεν θέλει να αναφερθεί στο τι γίνεται με την Τουρκία και σημείωσε ότι ήδη η κ. Ολγκίν αναφέρθηκε σήμερα δημόσια για μηνύματα από πλευράς Τουρκίας.

"Είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνω, να έχουμε θετικές ανακοινώσεις, που θα ανοίξουν τον δρόμο για μια διευρυμένη διάσκεψη με στόχο να ανακοινώσουμε την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν" κατέληξε ο Πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ