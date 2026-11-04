Επίθεση Άγκυρας κατά ΕΕ για το Κυπριακό: «Υιοθετεί άνευ όρων τις ελληνοκυπριακές θέσεις»

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η έκθεση της Κομισιόν αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά την «προκατειλημμένη και άδικη στάση» της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία.

Αναφέρει ότι «η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή πλευρά υπερασπίζονται μαξιμαλιστικές θέσεις, ασυμβίβαστες με το διεθνές δίκαιο και αποκομμένες από την πραγματικότητα», ενώ υποστηρίζει ότι αγνοούνται τα «νόμιμα δικαιώματα, τα συμφέροντα και οι δίκαιες πολιτικές» της Τουρκίας και του ψευδοκράτους.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «η ΕΕ δεν μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης εφόσον υιοθετεί άνευ όρων τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Για την Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι «εντελώς αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας», προσθέτοντας ότι οι δηλώσεις της ΕΕ σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας–Λιβύης «δεν έχουν καμία ισχύ».

Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως «αβάσιμους» τους ισχυρισμούς της έκθεσης για τα πολιτικά κριτήρια, τη δικαστική εξουσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, κάνοντας λόγο για «διπλά μέτρα και σταθμά» από ορισμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Από την άλλη πλευρά, η Άγκυρα αξιολογεί θετικά τις αναφορές της έκθεσης στην πρόοδο της τουρκικής οικονομίας, καθώς και στον ρόλο της χώρας στην άμυνα, την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα. Επαναφέρει επίσης το αίτημα για επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας–ΕΕ.

Καταλήγοντας, το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει την απαιτούμενη «στρατηγική βούληση» και να μετατρέψει τον πρόσφατο διάλογο σε συγκεκριμένες αποφάσεις που θα ενισχύσουν την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ