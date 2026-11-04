«Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι κανείς άλλος» - 63χρονος μαχαιρώνει 23χρονη μέσα σε καφέ στην Κολομβία

Η Πάουλα Κάρλι Κόκα Μούρθια, το μεσημέρι της Κυριακής, φαίνεται στα πλάνα να κάνει διάλειμμα από τη δουλειά σε μία αιώρα. Ο άνδρας φαίνεται να στέκεται δίπλα της, και να φωνάζει. Σε κάποιο σημεία βγάζει ένα μαχαίρι και καταφέρνει χτύπημα στη νεαρή, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο.

Η 23χρονη, σηκώνεται και αρχίζει να αφαιρεί τα ρούχα της, που ποτίζουν από το αίμα, χωρίς όπως φαίνεται να έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασής της, όπως και κανείς άλλος από τους συναδέλφους της. Η κοπέλα διανύει αρκετά μέτρα πριν καταρρεύσει μία φορά. Ξανασηκώνεται, περπατάει λίγα μέτρα, πριν καταρρεύσει ολοκληρωτικά.

Σύμφωνα με τα κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων τη στιγμής της επίθεσης, ο δράστης φέρεται να της φώναξε: «Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι κανείς άλλος».

Η ανατριχιαστική αυτή δήλωση ακούστηκε από μάρτυρες που βρίσκονταν στον τόπο του εγκλήματος και αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο που εξετάζεται από την Εισαγγελία. Η Πάουλα έλαβε άμεση βοήθεια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες, δεν τα κατάφερε και πέθανε.

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως Λεονάρντο Γκόμεζ Μπερνάλ κατάφερε να διαφύγει, ωστόσο αστυνομικοί καταφέραν να τον εντοπίσουν λίγο αργότερα σε μία πλατεία και να τον συλλάβουν.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr