Τροχαίο με δύο οχήματα σε γνωστή λεωφόρο - Τραυματίστηκε ένα πρόσωπο -Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το RoadReportCY, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00, στη συμβολή της λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια με τη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, στην περιοχή Σωτήρος στη Λάρνακα, σε διασταύρωση που ελέγχεται από φώτα τροχαίας.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας οδηγός.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, με το πλήρωμά του να παρέχει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, ενώ μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την παροχή βοήθειας.

Όπως φαίνεται σε οπτικό υλικό που εξασφάλισε το RoadReportCY, τα δύο οχήματα υπέστησαν ζημιές από τη σύγκρουση, ενώ στο οδόστρωμα διασκορπίστηκαν συντρίμμια. Το ένα από τα αυτοκίνητα φαίνεται να φέρει εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό του μέρος.

Λόγω του ατυχήματος, προκλήθηκε κυκλοφοριακή αναστάτωση στην πολυσύχναστη διασταύρωση, με τους αστυνομικούς να ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση ενόσω οι διασώστες επιχειρούσαν στο σημείο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες.