Χάθηκαν τα ίχνη 44χρονου στη Λευκωσία - Βοηθήστε να εντοπιστεί -Φωτογραφία

Αισιόδοξος ο ΠτΔ - «Είμαστε έτοιμοι να έχουμε θετικές ανακοινώσεις»
Είναι θετικά τα μηνύματα μέχρι αυτή τη στιγμή, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ερωτηθείς για τις εξελίξεις σχετικά με το Κυπριακό.
Ο 44χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,68μ. περίπου, με κοντά μαλλιά. Φέρει τατουάζ στα δυο δάκτυλα του αριστερού χεριού (γράμματα) και τατουάζ σκορπιό στον ώμο.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 146
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