«Πάτησε το κουμπί» ο Βανς: Για την ήττα μας φταίει ο πόλεμος στο Ιράν

Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Βανς αναγνώρισε ότι η ήττα δεν οφείλεται κυρίως στη χαμηλή συμμετοχή των Ρεπουμπλικανών, αλλά στη μεταστροφή σημαντικού μέρους των ψηφοφόρων τους προς τους Δημοκρατικούς.

«Ο πόλεμος είναι η αιτία της ήττας μας. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε και κάθε ειλικρινής συζήτηση για την επόμενη ημέρα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί».

«Οι ψηφοφόροι μας πήγαν στις κάλπες, αλλά δεν μας ψήφισαν»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αποκάλυψε ότι, παρά τις δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών, τα στοιχεία για τη συμμετοχή δημιουργούσαν αισιοδοξία στο επιτελείο των Ρεπουμπλικανών.

Όπως εξήγησε, η προσέλευση των ψηφοφόρων του κόμματος ήταν ικανοποιητική ή ακόμη και ιδιαίτερα υψηλή σε αρκετές πολιτείες, χωρίς όμως αυτό να αποτυπωθεί στο τελικό αποτέλεσμα.

«Οι ψηφοφόροι μας προσήλθαν στις κάλπες, αλλά πολλοί από εκείνους που είχαν ψηφίσει Τραμπ και Βανς το 2024 ψήφισαν Δημοκρατικούς το 2026», σημείωσε.

Μάλιστα, επικαλέστηκε την περίπτωση της Φλόριντα, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι υπερτερούσαν αριθμητικά των Δημοκρατικών κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες.

Οι τέσσερις λόγοι της εκλογικής ήττας

Ο Βανς αναφέρθηκε και σε έρευνα δημοσκόπου, ο οποίος είχε προβλέψει με ακρίβεια το εκλογικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο, οι ψηφοφόροι που είχαν στηρίξει τον Τραμπ το 2024, αλλά στράφηκαν στους Δημοκρατικούς, ανέφεραν τέσσερις βασικούς λόγους για τη δυσαρέσκειά τους:

Τερματισμός του πολέμου.

Αντιμετώπιση της ακρίβειας και του πληθωρισμού.

Επιστροφή στην πολιτική «Πρώτα η Αμερική».

Αλλαγή της σχέσης των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

«Οι ψηφοφόροι μας πήγαν στις κάλπες. Αυτοί είναι οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους πολλοί από αυτούς ψήφισαν Δημοκρατικούς», υποστήριξε.

Προειδοποίηση για εσωκομματικές συγκρούσεις

Ο Βανς προέβλεψε ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών για τα αίτια της ήττας.

Άσκησε παράλληλα κριτική σε όσους ενδέχεται να προτείνουν ως λύση τη χορήγηση νομιμοποίησης σε μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια επιλογή δεν απαντά στους λόγους για τους οποίους το κόμμα έχασε την εμπιστοσύνη μέρους των ψηφοφόρων του.

Επέμεινε ότι το κεντρικό ζήτημα είναι ο πόλεμος με το Ιράν, καλώντας όσους θεωρούν δικαιολογημένο το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης να το υποστηρίξουν ανοιχτά.

«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε πείτε το. Είναι τουλάχιστον μια ειλικρινής θέση», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος κάλεσε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών να μετατρέψουν την οργή τους σε πολιτική κινητοποίηση.

«Σε όσους είναι θυμωμένοι και θέλουν να πουν “σας τα λέγαμε”, έχετε δίκιο. Μας τα λέγατε», έγραψε, προτρέποντάς τους να στηρίξουν Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους που εκφράζουν τις απόψεις τους.

«Ας μετατρέψουμε αυτή την οργή σε προσπάθεια για να σώσουμε τη χώρα μας», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: CNN.gr