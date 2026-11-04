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ΔΙΕΘΝΗ

Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στην Τάμπα της Φλόριντα, εξουδετερώθηκε ο δράστης, βίντεο

 04.11.2026 - 21:35
Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στην Τάμπα της Φλόριντα, εξουδετερώθηκε ο δράστης, βίντεο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11) σε συγκρότημα γραφείων της Citibank, κοντά στην Τάμπα της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά το μεσημέρι, στον χώρο του Citibank Center, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων και την εκκένωση των εγκαταστάσεων.

Ο σερίφης της κομητείας Χίλσμπορο, Τσαντ Κρόνιστερ, επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι νεκρός, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την επίθεση. Οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών δείχνουν ότι επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια και όχι για τυχαίο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις επικοινωνίες των αστυνομικών, η επίθεση εκδηλώθηκε στην καφετέρια του συγκροτήματος. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ένοπλο άνδρα που έφερε καραμπίνα και πιστόλι.

 

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ένα γκρι αυτοκίνητο είχε προσκρούσει στο κτίριο λίγο πριν από τους πυροβολισμούς. Οι αρχές εξετάζουν εάν το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται άμεσα με την επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη ή του θύματος.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και ειδικές ομάδες SWAT, οι οποίες πραγματοποίησαν ελέγχους από γραφείο σε γραφείο και από αίθουσα σε αίθουσα, προκειμένου να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ύπαρξης δεύτερου ενόπλου.

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