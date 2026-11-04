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LIFESTYLE

Αινιγματικός ο Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Κάτι έχει ήδη συμβεί, τίποτα δεν είναι δεδομένο» -Δείτε φωτογραφία

 04.11.2026 - 22:30
Αινιγματικός ο Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Κάτι έχει ήδη συμβεί, τίποτα δεν είναι δεδομένο» -Δείτε φωτογραφία

Ερωτήματα προκάλεσε η νέα ανάρτηση του Μαυρίκιου Μαυρικίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία άφησε να εννοηθεί πως το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε μια σημαντική απόφαση, την οποία δεν είναι ακόμη έτοιμος να αποκαλύψει.

Ο γνωστός Κύπριος μουσικός δημοσίευσε το πρωί της Τετάρτης (4/11) ένα μακροσκελές μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιραζόμενος με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους σκέψεις και συναισθήματα γύρω από μια εξέλιξη στη ζωή του.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν γεγονότα που χρειάζονται χρόνο μέχρι να μπορέσει κάποιος να μιλήσει ανοιχτά γι' αυτά, εξηγώντας πως το τελευταίο διάστημα βιώνει κάτι που έχει επιλέξει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι προβληματίστηκε αρκετά πριν προχωρήσει σε ένα συγκεκριμένο βήμα, αναρωτώμενος εάν ήταν η κατάλληλη στιγμή και κατά πόσον άξιζε να πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση.

«Υπήρξαν στιγμές που αναρωτήθηκα αν έπρεπε να το τολμήσω. Αν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Αν άξιζε να κάνω αυτό το βήμα. Και τελικά… το έκανα. Κι από εκείνη τη στιγμή, κάτι μέσα μου άλλαξε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παρά το γεγονός ότι επέλεξε να μοιραστεί αυτές τις σκέψεις δημόσια, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου απέφυγε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ανέφερε: «Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω περισσότερα… Δεν είναι τυχαίο που επιλέγω να σας μιλήσω γι’ αυτό σήμερα… Προς το παρόν, κρατήστε μόνο αυτό: κάτι έχει ήδη συμβεί… μα τίποτα δεν είναι ακόμη δεδομένο».

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