Οι υπουργοί πέρασαν την μέρα τους με... push-ups: πρωθυπουργός έβαλε τους υπουργούς σε εκπαίδευση

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο στρατιωτικό κέντρο Χούρσο και, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων όσων βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης.

«Η ηγεσία απαιτεί πειθαρχία»

Ο Άχμεντ, σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι η στρατιωτική εμπειρία μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από τη σωματική άσκηση, συνέδεσε τη στρατιωτική εκπαίδευση με την πειθαρχία, την υπευθυνότητα, την αποτελεσματική συνεργασία και την ικανότητα επίτευξης κοινών στόχων. Κατά την άποψή του, οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις πρέπει να είναι σωματικά και ψυχικά ανθεκτικοί, να διαθέτουν γνώσεις και να υπηρετούν με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα και τους πολίτες.

Στο ίδιο μήνυμα παρουσίασε τη στρατιωτική εκπαίδευση ως εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της σχέδιο. Έκανε λόγο για καλύτερο συντονισμό της κρατικής διοίκησης, αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τήρηση των δεσμεύσεων προς την κοινωνία και διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας. Κατέληξε, μάλιστα, υποστηρίζοντας ότι η συνδυασμένη καλλιέργεια στρατιωτικής πειθαρχίας και πολιτικού σκοπού μπορεί να διαμορφώσει μια γενιά ικανή να πετυχαίνει τους στόχους της.

Η πρωτοβουλία θεωρείται ασυνήθιστη για τα δεδομένα της Αιθιοπίας, καθώς δεν συνηθίζεται ανώτατα κυβερνητικά στελέχη να περνούν από στρατιωτική εκπαίδευση. Όπως επισημαίνει το BBC, δεν είναι σαφές τι οδήγησε τον πρωθυπουργό σε αυτή την απόφαση.

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας. Με πληθυσμό περίπου 130 εκατομμυρίων κατοίκων, η Αιθιοπία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από ένοπλες συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές της. Ομάδες που διεκδικούν μεγαλύτερη αυτονομία ή ανεξαρτησία συγκρούονται με τις κυβερνητικές δυνάμεις, ενώ ιδιαίτερα βαρύ είναι το αποτύπωμα του πολέμου στην περιοχή Τιγκράι, όπου η σύγκρουση της περιόδου 2020-2022 είχε καταστροφικές συνέπειες και δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Παράλληλα, η ένταση με τη γειτονική Ερυθραία έχει αυξηθεί αισθητά με τις δύο χώρες να έχουν διακόψει πρόσφατα τις διπλωματικές τους σχέσεις, με τους φόβους για νέα πολεμική αναμέτρηση να εντείνονται.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr