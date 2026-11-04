Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΟι υπουργοί πέρασαν την μέρα τους με... push-ups: πρωθυπουργός έβαλε τους υπουργούς σε εκπαίδευση
LIKE ONLINE

Οι υπουργοί πέρασαν την μέρα τους με... push-ups: πρωθυπουργός έβαλε τους υπουργούς σε εκπαίδευση

 04.11.2026 - 22:07
Οι υπουργοί πέρασαν την μέρα τους με... push-ups: πρωθυπουργός έβαλε τους υπουργούς σε εκπαίδευση

Σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης βρέθηκαν υπουργοί και υφυπουργοί της Αιθιοπίας, αφήνοντας προσωρινά στην άκρη τις κυβερνητικές τους υποχρεώσεις. Την απόφαση έλαβε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άμπι Άχμεντ, ο οποίος δεν περιορίστηκε στον ρόλο του επιβλέποντος, αλλά συμμετείχε και ο ίδιος στις ασκήσεις, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο στρατιωτικό κέντρο Χούρσο και, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων όσων βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης.

«Η ηγεσία απαιτεί πειθαρχία»

Ο Άχμεντ, σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι η στρατιωτική εμπειρία μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από τη σωματική άσκηση, συνέδεσε τη στρατιωτική εκπαίδευση με την πειθαρχία, την υπευθυνότητα, την αποτελεσματική συνεργασία και την ικανότητα επίτευξης κοινών στόχων. Κατά την άποψή του, οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις πρέπει να είναι σωματικά και ψυχικά ανθεκτικοί, να διαθέτουν γνώσεις και να υπηρετούν με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα και τους πολίτες.

Στο ίδιο μήνυμα παρουσίασε τη στρατιωτική εκπαίδευση ως εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της σχέδιο. Έκανε λόγο για καλύτερο συντονισμό της κρατικής διοίκησης, αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τήρηση των δεσμεύσεων προς την κοινωνία και διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας. Κατέληξε, μάλιστα, υποστηρίζοντας ότι η συνδυασμένη καλλιέργεια στρατιωτικής πειθαρχίας και πολιτικού σκοπού μπορεί να διαμορφώσει μια γενιά ικανή να πετυχαίνει τους στόχους της.

Η πρωτοβουλία θεωρείται ασυνήθιστη για τα δεδομένα της Αιθιοπίας, καθώς δεν συνηθίζεται ανώτατα κυβερνητικά στελέχη να περνούν από στρατιωτική εκπαίδευση. Όπως επισημαίνει το BBC, δεν είναι σαφές τι οδήγησε τον πρωθυπουργό σε αυτή την απόφαση.

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας. Με πληθυσμό περίπου 130 εκατομμυρίων κατοίκων, η Αιθιοπία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από ένοπλες συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές της. Ομάδες που διεκδικούν μεγαλύτερη αυτονομία ή ανεξαρτησία συγκρούονται με τις κυβερνητικές δυνάμεις, ενώ ιδιαίτερα βαρύ είναι το αποτύπωμα του πολέμου στην περιοχή Τιγκράι, όπου η σύγκρουση της περιόδου 2020-2022 είχε καταστροφικές συνέπειες και δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Παράλληλα, η ένταση με τη γειτονική Ερυθραία έχει αυξηθεί αισθητά με τις δύο χώρες να έχουν διακόψει πρόσφατα τις διπλωματικές τους σχέσεις, με τους φόβους για νέα πολεμική αναμέτρηση να εντείνονται.

 ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή 48χρονος πατέρας: Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο - Η συγκινητική επιθυμία
Σοκαριστική υπόθεση στην Πάφο: Διευθυντής ξενοδοχείου κακοποίησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια
«Φόβος και τρόμος» στη Λακατάμια: Κόντρες, drift και ολονύχτια φασαρία- Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, ζητούν παρέμβαση της Αστυνομίας - Βίντεο
Συναγερμός στη Ορμήδεια: Καταγγελία για ρίψη πυροβολισμών εναντίον πατέρα ισοβίτη - Φωτογραφίες από τη σκηνή
Λευκωσία: Πανηγύρισε γκολ και κατέληξε στο νοσοκομείο – Νέα στοιχεία για την καταγγελία επίθεσης σε 11χρονη - «Δεν υπήρχε εκπαιδευτικός»
Ξεσπά πολίτης: «Το ΓεΣΥ έγινε καταφύγιο της μετριότητας»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μια ΑΕΚ βγαλμένη από όνειρο, μια Ρεάλ που της έκλεψε στο 92' το χαμόγελο!

 04.11.2026 - 21:57
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μείωση ΦΠΑ στην οικιακή φροντίδα – Νέα υπηρεσία για άτομα με αναπηρίες

 04.11.2026 - 22:25
Αισιόδοξος ο ΠτΔ - «Είμαστε έτοιμοι να έχουμε θετικές ανακοινώσεις»

Αισιόδοξος ο ΠτΔ - «Είμαστε έτοιμοι να έχουμε θετικές ανακοινώσεις»

Είναι θετικά τα μηνύματα μέχρι αυτή τη στιγμή, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ερωτηθείς για τις εξελίξεις σχετικά με το Κυπριακό. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αισιόδοξος ο ΠτΔ - «Είμαστε έτοιμοι να έχουμε θετικές ανακοινώσεις»

Αισιόδοξος ο ΠτΔ - «Είμαστε έτοιμοι να έχουμε θετικές ανακοινώσεις»

  •  04.11.2026 - 19:44
Εξηγεί η Ολγκίν: Μήνυμα από Τουρκία έλαβε από «πρέσβη» στα κατεχόμενα - «Το εξήγησα στον ΠτΔ»

Εξηγεί η Ολγκίν: Μήνυμα από Τουρκία έλαβε από «πρέσβη» στα κατεχόμενα - «Το εξήγησα στον ΠτΔ»

  •  04.11.2026 - 13:26
Financial Times: Πώς ο Τραμπ γκρέμισε όσα έχτιζε επί δέκα χρόνια - Τα πέντε λάθη που οδήγησαν στη συντριβή

Financial Times: Πώς ο Τραμπ γκρέμισε όσα έχτιζε επί δέκα χρόνια - Τα πέντε λάθη που οδήγησαν στη συντριβή

  •  04.11.2026 - 23:11
Τροχαίο με δύο οχήματα σε γνωστή λεωφόρο - Τραυματίστηκε ένα πρόσωπο -Δείτε βίντεο

Τροχαίο με δύο οχήματα σε γνωστή λεωφόρο - Τραυματίστηκε ένα πρόσωπο -Δείτε βίντεο

  •  04.11.2026 - 19:10
Συναγερμός στη Δεκέλεια: Πολίτης εντόπισε μέρος ανθρώπινου κρανίου - Φωτογραφίες από το σημείο

Συναγερμός στη Δεκέλεια: Πολίτης εντόπισε μέρος ανθρώπινου κρανίου - Φωτογραφίες από το σημείο

  •  04.11.2026 - 14:05
Ορμήδεια: Με 7 πυροβολισμούς γάζωσαν την οικία του 76χρονου – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ορμήδεια: Με 7 πυροβολισμούς γάζωσαν την οικία του 76χρονου – Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  04.11.2026 - 16:01
Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για το νέο σύστημα διορισμών – Δυσαρέσκεια για την απόφαση του ΥΠΑΝ

Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για το νέο σύστημα διορισμών – Δυσαρέσκεια για την απόφαση του ΥΠΑΝ

  •  04.11.2026 - 18:22
Θάνατος Στυλιανού: «Δεν μου ανέφερε ποτέ περιστατικά βίας ο 14χρονος» – Τι κατέθεσε η συνδετική λειτουργός

Θάνατος Στυλιανού: «Δεν μου ανέφερε ποτέ περιστατικά βίας ο 14χρονος» – Τι κατέθεσε η συνδετική λειτουργός

  •  04.11.2026 - 18:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα