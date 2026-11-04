Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤο δυνατό μήνυμα που έστειλε 31χρονη γυμνόστηθη μαραθωνοδρόμος - Δείτε φωτογραφίες
LIKE ONLINE

Το δυνατό μήνυμα που έστειλε 31χρονη γυμνόστηθη μαραθωνοδρόμος - Δείτε φωτογραφίες

 04.11.2026 - 20:39
Το δυνατό μήνυμα που έστειλε 31χρονη γυμνόστηθη μαραθωνοδρόμος - Δείτε φωτογραφίες

Ένα δυνατό μήνυμα στήριξης σε όσες γυναίκες παλεύουν με τον καρκίνο του μαστού έστειλε μία μαραθωνοδρόμος στη Νέα Υόρκη, τρέχοντας γυμνόστηθη.

Η Λόρεν Σπιέζια, μητέρα που ζει στο Νιου Τζέρσεϊ, ολοκλήρωσε τον εξαντλητικό αγώνα των 42 χιλιομέτρων χωρίς να φορά στηθόδεσμο και μπλούζα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, αφού επέζησε της δικής της μάχης με την ασθένεια.

Η 33χρονη διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού στο στάδιο 2 όταν ήταν μόλις 31 ετών, αφού δύο γιατροί την είχαν απορρίψει λέγοντας ότι ήταν «πολύ νέα». Η συντριπτική διάγνωση την ανάγκασε να υποβληθεί σε 16 εξαντλητικούς κύκλους χημειοθεραπείας, έξι κύκλους ανοσοθεραπείας, χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του μαστικού ιστού και από τα δύο στήθη, αναπλαστική χειρουργική επέμβαση, καθώς και αφαίρεση των σαλπίγγων της λόγω μιας γονιδιακής μετάλλαξης που σχετίζεται με τον καρκίνο.

marathonios-karkinos.jpg

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαντλητικής θεραπείας της, υποσχέθηκε στον εαυτό της ότι θα έτρεχε τον περίφημο μαραθώνιο ως προσωπικό στόχο. «Υπήρξε μια στιγμή μετά τη μαστεκτομή μου που ένιωσα ανασφάλεια για τις ουλές στο στήθος μου, και μισούσα πραγματικά το γεγονός ότι επέτρεψα σε αυτό να με κάνει να νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου, ενώ στην πραγματικότητα ήταν απλώς ένα σημάδι δύναμης», δήλωσε στο news.com.au.

Τότε της ήρθε η ιδέα να τρέξει γυμνόστηθη προκειμένου να δώσει ένα μήνυμα αλλά και μία ελπίδα σε όσες γυναίκες και άνδρες παλεύουν με την ασθένεια του καρκίνου, ώστε «να νιώσουν λιγότερο μόνοι σε αυτό το ταξίδι». Πρόσθεσε ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα θετικής στάσης απέναντι στο σώμα και την ενδυνάμωση των γυναικών. Παράλληλα, για όσους αναρωτήθηκαν αν πονούσε τρέχοντας χωρίς στηθόδεσμο, η ίδια εξήγησε ότι η μαστεκτομή της είχε διακόψει τα νεύρα στο στήθος της και δεν ένιωθε τίποτα.

Εκτός από την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ένα ζωτικό θέμα, η ομάδα τρεξίματος της Λόρεν κατάφερε να συγκεντρώσει το απίστευτο ποσό των 50.000 δολαρίων για την έρευνα για τον καρκίνο του μαστού.

karkinos-neayorkh.jpg

Η κίνησή της απέσπασε χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα περισσότερα θετικά. Υπήρξαν, ωστόσο, ορισμένοι που θεώρησαν «ακατάλληλο» να τρέχει γυμνόστηθη σε μία τέτοια εκδήλωση με οικογένειες και παιδιά.

Ο αγώνας της για την υγεία ενέπνευσε επίσης μια σημαντική αλλαγή στην καριέρα της, οδηγώντας την να λανσάρει μια μάρκα μη τοξικών προϊόντων περιποίησης δέρματος με την ονομασία LakLak Beauty, αφού δυσκολεύτηκε να βρει ασφαλή προϊόντα κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας της.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή 48χρονος πατέρας: Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο - Η συγκινητική επιθυμία
Σοκαριστική υπόθεση στην Πάφο: Διευθυντής ξενοδοχείου κακοποίησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια
«Φόβος και τρόμος» στη Λακατάμια: Κόντρες, drift και ολονύχτια φασαρία- Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, ζητούν παρέμβαση της Αστυνομίας - Βίντεο
Συναγερμός στη Ορμήδεια: Καταγγελία για ρίψη πυροβολισμών εναντίον πατέρα ισοβίτη - Φωτογραφίες από τη σκηνή
Λευκωσία: Πανηγύρισε γκολ και κατέληξε στο νοσοκομείο – Νέα στοιχεία για την καταγγελία επίθεσης σε 11χρονη - «Δεν υπήρχε εκπαιδευτικός»
Ξεσπά πολίτης: «Το ΓεΣΥ έγινε καταφύγιο της μετριότητας»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ψάχνει σε ποιον να... φορτώσει την εκλογική πανωλεθρία ο Τραμπ: Φουντώνουν οι φήμες για καρατόμηση του Χέγκσεθ

 04.11.2026 - 20:09
Επόμενο άρθρο

Τραμπ: Έχει δίκιο ο Βανς ότι χάσαμε λόγω του πολέμου με το Ιράν, γιατί ανέβηκαν οι τιμές της βενζίνης, αλλά... θα το ξανάκανα

 04.11.2026 - 21:01
Αισιόδοξος ο ΠτΔ - «Είμαστε έτοιμοι να έχουμε θετικές ανακοινώσεις»

Αισιόδοξος ο ΠτΔ - «Είμαστε έτοιμοι να έχουμε θετικές ανακοινώσεις»

Είναι θετικά τα μηνύματα μέχρι αυτή τη στιγμή, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ερωτηθείς για τις εξελίξεις σχετικά με το Κυπριακό. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αισιόδοξος ο ΠτΔ - «Είμαστε έτοιμοι να έχουμε θετικές ανακοινώσεις»

Αισιόδοξος ο ΠτΔ - «Είμαστε έτοιμοι να έχουμε θετικές ανακοινώσεις»

  •  04.11.2026 - 19:44
Εξηγεί η Ολγκίν: Μήνυμα από Τουρκία έλαβε από «πρέσβη» στα κατεχόμενα - «Το εξήγησα στον ΠτΔ»

Εξηγεί η Ολγκίν: Μήνυμα από Τουρκία έλαβε από «πρέσβη» στα κατεχόμενα - «Το εξήγησα στον ΠτΔ»

  •  04.11.2026 - 13:26
Τραμπ: Έχει δίκιο ο Βανς ότι χάσαμε λόγω του πολέμου με το Ιράν, γιατί ανέβηκαν οι τιμές της βενζίνης, αλλά... θα το ξανάκανα

Τραμπ: Έχει δίκιο ο Βανς ότι χάσαμε λόγω του πολέμου με το Ιράν, γιατί ανέβηκαν οι τιμές της βενζίνης, αλλά... θα το ξανάκανα

  •  04.11.2026 - 21:01
Τροχαίο με δύο οχήματα σε γνωστή λεωφόρο - Τραυματίστηκε ένα πρόσωπο -Δείτε βίντεο

Τροχαίο με δύο οχήματα σε γνωστή λεωφόρο - Τραυματίστηκε ένα πρόσωπο -Δείτε βίντεο

  •  04.11.2026 - 19:10
Συναγερμός στη Δεκέλεια: Πολίτης εντόπισε μέρος ανθρώπινου κρανίου - Φωτογραφίες από το σημείο

Συναγερμός στη Δεκέλεια: Πολίτης εντόπισε μέρος ανθρώπινου κρανίου - Φωτογραφίες από το σημείο

  •  04.11.2026 - 14:05
Ορμήδεια: Με 7 πυροβολισμούς γάζωσαν την οικία του 76χρονου – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ορμήδεια: Με 7 πυροβολισμούς γάζωσαν την οικία του 76χρονου – Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  04.11.2026 - 16:01
Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για το νέο σύστημα διορισμών – Δυσαρέσκεια για την απόφαση του ΥΠΑΝ

Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για το νέο σύστημα διορισμών – Δυσαρέσκεια για την απόφαση του ΥΠΑΝ

  •  04.11.2026 - 18:22
Θάνατος Στυλιανού: «Δεν μου ανέφερε ποτέ περιστατικά βίας ο 14χρονος» – Τι κατέθεσε η συνδετική λειτουργός

Θάνατος Στυλιανού: «Δεν μου ανέφερε ποτέ περιστατικά βίας ο 14χρονος» – Τι κατέθεσε η συνδετική λειτουργός

  •  04.11.2026 - 18:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα