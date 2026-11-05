Σοκαριστικό βίντεο: Εκτελεστής σκότωσε εν ψυχρώ αστυνομικό εκτός υπηρεσίας σε τράπεζα στην Αργεντινή

Η δολοφονία του Άνχελ ντε Χεσούς Αριέτα Ρουίς σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης μέσα σε υποκατάστημα αγροτικής τράπεζας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ένας άνδρας με κόκκινη μπλούζα αρχικά να μπαίνει στην τράπεζα και δευτερόλεπτα αργότερα να πλησιάζει τον αστυνομικό που συζητούσε με τραπεζικό υπάλληλο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο εκτελεστής έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τον αστυνομικό παρά την προσπάθεια που έκανε εκείνος να προφυλαχθεί.

🚨 #MAGDALENA | Un subintendente de la Policía, identificado como Ángel de Jesús Arrieta Ruiz, fue asesinado durante un asalto al Banco Agrario de El Difícil, el martes 3 de noviembre. El uniformado, quien se encontraba de civil y de permiso, recibió dos impactos de bala y falleció en el hospital local. Los responsables huyeron en una motocicleta. Se desconocen los móviles exactos del ataque. — ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) November 4, 2026

Ο Άνχελ ντε Χεσούς Αριέτα Ρουίς, ο οποίος είχε συμπληρώσει σχεδόν 17 χρόνια στην Εθνική Αστυνομία, υπηρετούσε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής από τις 7 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αστυνομικός βρισκόταν σε τριήμερη άδεια, από τις 2 έως τις 4 Νοεμβρίου, όταν έπεσε θύμα της δολοφονικής επίθεσης.

Protothema.gr



