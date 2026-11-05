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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστικό βίντεο: Εκτελεστής σκότωσε εν ψυχρώ αστυνομικό εκτός υπηρεσίας σε τράπεζα στην Αργεντινή

 05.11.2026 - 07:47
Σοκαριστικό βίντεο: Εκτελεστής σκότωσε εν ψυχρώ αστυνομικό εκτός υπηρεσίας σε τράπεζα στην Αργεντινή

Θύμα εν ψυχρώ δολοφονίας έπεσε ένας αστυνομικός στην Αργεντινή μέσα σε τράπεζα στην οποία είχε πάει για προσωπικές του υποθέσεις.

Η δολοφονία του Άνχελ ντε Χεσούς Αριέτα Ρουίς σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης μέσα σε υποκατάστημα αγροτικής τράπεζας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ένας άνδρας με κόκκινη μπλούζα αρχικά να μπαίνει στην τράπεζα και δευτερόλεπτα αργότερα να πλησιάζει τον αστυνομικό που συζητούσε με τραπεζικό υπάλληλο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο εκτελεστής έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τον αστυνομικό παρά την προσπάθεια που έκανε εκείνος να προφυλαχθεί.

Ο Άνχελ ντε Χεσούς Αριέτα Ρουίς, ο οποίος είχε συμπληρώσει σχεδόν 17 χρόνια στην Εθνική Αστυνομία, υπηρετούσε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής από τις 7 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αστυνομικός βρισκόταν σε τριήμερη άδεια, από τις 2 έως τις 4 Νοεμβρίου, όταν έπεσε θύμα της δολοφονικής επίθεσης.

Protothema.gr

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