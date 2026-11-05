Η μεγαλύτερη «λαστιχένια» μπάλα στον κόσμο ζυγίζει 5,2 τόνους και χρειάστηκαν 11 χρόνια για να κατασκευαστεί

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό: η μπάλα ζυγίζει 11.578 λίβρες, δηλαδή 5.251,69 κιλά, βάρος αντίστοιχο με εκείνο ενός ελέφαντα. Το επίτευγμα καταγράφηκε επίσημα από τα Guinness World Records τον Αύγουστο του 2026, στο Belle Isle του Ντιτρόιτ, στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

Η παιδική συνήθεια που εξελίχθηκε σε μια τεράστια κατασκευή

Η ιστορία του Μουρ με τα λαστιχάκια ξεκίνησε όταν ήταν παιδί. Έχοντας διαγνωστεί με αιμορροφιλία, μια σπάνια και σοβαρή διαταραχή της πήξης του αίματος, περνούσε μεγάλο μέρος των πρώτων χρόνων της ζωής του σε νοσοκομεία και ιατρεία για τακτικούς ελέγχους. Εκεί ανακάλυψε έναν τρόπο να περνά την ώρα του: έπαιζε με τα λαστιχάκια που έβρισκε στους χώρους εργασίας, στρίβοντάς τα και προσθέτοντας το ένα πάνω στο άλλο, μέχρι να σχηματίσει μια μεγάλη, ελαστική μπάλα. Η ενασχόληση αυτή δεν εγκαταλείφθηκε μεγαλώνοντας. Μάλιστα, όπως περιγράφει ο ίδιος, είχε ήδη κατασκευάσει μια μπάλα «στο μέγεθος μιας καρέκλας» όταν πήγαινε στο γυμνάσιο, προτού αυτή κλαπεί από έναν συμμαθητή του.

Η ιδέα για μια πραγματικά γιγαντιαία κατασκευή ήρθε το 2015, όταν συνάδελφοί του τον ενθάρρυναν να δημιουργήσει μια πολύ μεγαλύτερη εκδοχή του παιδικού του παιχνιδιού. Ο Μουρ αποφάσισε να βάλει έναν ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο: να φτιάξει τη μεγαλύτερη μπάλα από λαστιχάκια στον κόσμο.

Χρειάστηκε γερανός για να μεταφερθεί στο σημείο της μέτρησης

Η κατασκευή μεγάλωνε σταδιακά, μέχρι που δεν χωρούσε πλέον στο γκαράζ του. Έτσι, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε ειδικό αποθηκευτικό κοντέινερ, όπου ο δημιουργός της συνέχισε να προσθέτει λαστιχάκια για χρόνια. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Τζόελ Γουόλ (Joel Waul), από τη Φλόριντα, ο οποίος το 2008 είχε δημιουργήσει μια μπάλα βάρους 9.032 λιβρών, δηλαδή περίπου 4.097 κιλών. Ο Μουρ είχε πλέον έναν συγκεκριμένο στόχο να ξεπεράσει. Στην προσπάθειά του είχε τη βοήθεια συγγενών, φίλων και συναδέλφων, οι οποίοι αρχικά θεωρούσαν τρελή την ιδέα του, αλλά τελικά στάθηκαν στο πλευρό του.

Όταν έφτασε η στιγμή της επίσημης καταμέτρησης, χρειάστηκε η συνδρομή δεκάδων ανθρώπων για να βγει η τεράστια μπάλα από το κοντέινερ. Στη συνέχεια, την προσάρτησαν σε γερανό, ο οποίος τη μετέφερε στο Belle Isle για την τελετή πιστοποίησης. Εκεί βρισκόταν η εκπρόσωπος των Guinness World Records, Κλόι ΜακΚάρθι, η οποία επιβεβαίωσε ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες μέτρησης. Όταν η μπάλα ανυψώθηκε με τον γερανό, διαπιστώθηκε ότι το βάρος της έφτανε τα 5.251,69 κιλά, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η επιμονή του ήταν αυτή που τον οδήγησε στο παγκόσμιο ρεκόρ. «Έσπασα το ρεκόρ επειδή είπα ότι θα το κάνω. Αν πω ότι πρόκειται να κάνω κάτι, θεωρήστε το δεδομένο. Ο λόγος μου είναι τα πάντα», δήλωσε στα Guinness World Records. Και πρόσθεσε: «Με όλα όσα έχω περάσει και με όλα όσα συμβαίνουν... γιατί όχι; Η μόνη δικαιολογία για την αποτυχία είναι η έλλειψη προσπάθειας». Η εκπρόσωπος των Guinness, Κλόι ΜακΚάρθι, δήλωσε εντυπωσιασμένη από το μέγεθος της κατασκευής, επισημαίνοντας ότι είναι εντελώς διαφορετικό να βλέπει κανείς τη μπάλα σε φωτογραφίες και να στέκεται δίπλα της.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι ο Μουρ και οι άνθρωποί του αφιέρωσαν 11 ολόκληρα χρόνια σε αυτή την προσπάθεια, χαρακτηρίζοντας αξιοθαύμαστη την αφοσίωση και την επιμονή του. Ο ρεκόρντμαν, πάντως, δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ. Όπως ανέφερε, η κατάκτηση του τίτλου αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα προς ένα πολύ μεγαλύτερο όραμα: να συμβάλει στον τερματισμό της παγκόσμιας πείνας.

Gazzetta.gr