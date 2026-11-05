Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες - Ακρίβεια-φωτιά, εξελίξεις στο Κυπριακό και ήττα-σοκ για τον Τραμπ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες - Ακρίβεια-φωτιά, εξελίξεις στο Κυπριακό και ήττα-σοκ για τον Τραμπ

 05.11.2026 - 08:19
Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες - Ακρίβεια-φωτιά, εξελίξεις στο Κυπριακό και ήττα-σοκ για τον Τραμπ

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό με τις εντατικοποιημένες επαφές της Ολγκίν και την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στα κατεχόμενα, η ακρίβεια και η ψηλή τιμή του ηλεκτρισμού, ο απόηχος της ήττας του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς και η αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, είναι ανάμεσα στα κύρια θέματα στις εφημερίδες την Πέμπτη.

Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Νέο σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην Κύπρο» και αναφέρει ότι ο πληθωρισμός και η τιμή του ηλεκτρισμού είναι στα ύψη για τον μήνα Οκτώβριο. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα σημειώνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βλέπει προοπτική προόδου στο Κυπριακό μετά το μήνυμα της Τουρκίας. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη διαβάθμιση εγγράφων ως εργαλείο αποφυγής της λογοδοσίας.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Φόρμουλα για νέα οδοφράγματα» αναφέρει στο κύριο του θέμα πως η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή πλευρά βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας στο θέμα διάνοιξης νέων διόδων από και προς τα κατεχόμενα. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έπαθε πανωλεθρία στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Αλλού, αναφέρει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία εκτιμά το δημόσιο κόστος της διάσωσης του Συνεργατισμού στα 2 δις. ευρώ.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα υπό τον τίτλο «Κάτι κινείται στα κατεχόμενα» αναφέρει ότι η προσοχή στρέφεται στην κάθοδο στα κατεχόμενα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικού Χακάν Φιντάν. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι η ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος έφεραν την πολιτική ανατροπή στην Ουάσιγκτον. Αλλού, σημειώνει ότι η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμής της ευρωπαϊκής ακρίβειας, με τον πληθωρισμό να ροκανίζει τα εισοδήματα.

Η «Χαραυγή», κάτω από τον τίτλο «Αντί για μέτρα μοιράζουν ευχολόγια», γράφει στο κύριο της θέμα ότι η Κύπρος καταγράφει τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρισμού, την ώρα που η Κυβέρνηση περιορίζεται σε ευχολόγια. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρει ότι φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους λόγω υψηλού κόστους. Αλλού, γράφει ότι εντατικοποιούνται οι επαφές της Ολγκίν ενόψει της τριμερούς.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» στο κύριο θέμα της, με τίτλο «Καταστροφική ήττα για τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές», αναφέρεται στις μεγάλες εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα γράφει ότι η ΕΕ καλεί την Τουρκία να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλού γράφει ότι η Βουλή προωθεί την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα που χρονολογείται από το 1929.

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Στη γειτονιά των αγγέλων ο Δημήτρης Πίπης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Απίστευτο περιστατικό: Τον κάλεσαν στην Αστυνομία και πήγε οδηγώντας μεθυσμένος
Ζώδια: Αλήθειες έρχονται στο φως και αλλάζουν τις ισορροπίες – Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 5 Νοεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν
Viral βίντεο: TikToker έχασε 150 ευρώ σε υπεραγορά και αποθέωσε την Κύπρο – Τι συνέβη
Η καταγγελία πολίτη που προκαλεί ερωτήματα - «Δεν μπορούσα να οδηγήσω, έπρεπε να πάω στα επείγοντα»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί έχουν αυξηθεί 40% οι θερμίδες του καφέ – Δεν φταίει η ζάχαρη

 05.11.2026 - 08:10
Επόμενο άρθρο

Η άδεια είναι άδεια - δεν χρειάζεται να απαντήσεις «ένα γρήγορο email»

 05.11.2026 - 08:18
Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

Έντονη διπλωματική κινητικότητα, παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες, συνθέτουν το σκηνικό που διαμορφώνεται στο Κυπριακό, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση της Δευτέρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

Κυπριακό: Η Άγκυρα ανοίγει τα χαρτιά της, η Ολγκίν αναζητεί διέξοδο και η Λευκωσία μετρά τις προθέσεις της Τουρκίας

  •  05.11.2026 - 06:27
ΗΠΑ: Η «δεύτερη ανάγνωση» των ενδιάμεσων εκλογών – Το μέλλον του Τραμπ και η επόμενη μέρα του MAGA - Τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα

ΗΠΑ: Η «δεύτερη ανάγνωση» των ενδιάμεσων εκλογών – Το μέλλον του Τραμπ και η επόμενη μέρα του MAGA - Τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα

  •  05.11.2026 - 06:34
«Ανάσα» για τις τιμές πετρελαίου: Κάτω από τα 95 δολάρια το Brent

«Ανάσα» για τις τιμές πετρελαίου: Κάτω από τα 95 δολάρια το Brent

  •  05.11.2026 - 09:17
Αρχή κατά της Διαφθοράς: «Ουδέν μεμπτόν» για 10 πρόσωπα – Απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί απόστρατου αξιωματικού

Αρχή κατά της Διαφθοράς: «Ουδέν μεμπτόν» για 10 πρόσωπα – Απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί απόστρατου αξιωματικού

  •  05.11.2026 - 09:19
Μυστήριο με το κρανίο που ξέβρασε η θάλασσα – Τι εντόπισε ο ανθρωπολόγος - Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

Μυστήριο με το κρανίο που ξέβρασε η θάλασσα – Τι εντόπισε ο ανθρωπολόγος - Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

  •  05.11.2026 - 08:28
Μαφιόζικο χτύπημα: Οι επτά πυροβολισμοί, οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν και το σενάριο εκφοβισμού

Μαφιόζικο χτύπημα: Οι επτά πυροβολισμοί, οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν και το σενάριο εκφοβισμού

  •  05.11.2026 - 08:55
Σκληραίνει την στάση της η Κομισιόν για Τουρκία και Βόρεια Μακεδονία - Τι αναφέρει για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το Αιγαίο και τη Συμφωνία των Πρεσπών

Σκληραίνει την στάση της η Κομισιόν για Τουρκία και Βόρεια Μακεδονία - Τι αναφέρει για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το Αιγαίο και τη Συμφωνία των Πρεσπών

  •  05.11.2026 - 09:31
Απίστευτο περιστατικό: Τον κάλεσαν στην Αστυνομία και πήγε οδηγώντας μεθυσμένος

Απίστευτο περιστατικό: Τον κάλεσαν στην Αστυνομία και πήγε οδηγώντας μεθυσμένος

  •  05.11.2026 - 09:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα