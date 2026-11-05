Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες - Ακρίβεια-φωτιά, εξελίξεις στο Κυπριακό και ήττα-σοκ για τον Τραμπ

Η «Αλήθεια» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Νέο σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην Κύπρο» και αναφέρει ότι ο πληθωρισμός και η τιμή του ηλεκτρισμού είναι στα ύψη για τον μήνα Οκτώβριο. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα σημειώνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βλέπει προοπτική προόδου στο Κυπριακό μετά το μήνυμα της Τουρκίας. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη διαβάθμιση εγγράφων ως εργαλείο αποφυγής της λογοδοσίας.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Φόρμουλα για νέα οδοφράγματα» αναφέρει στο κύριο του θέμα πως η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή πλευρά βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας στο θέμα διάνοιξης νέων διόδων από και προς τα κατεχόμενα. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έπαθε πανωλεθρία στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Αλλού, αναφέρει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία εκτιμά το δημόσιο κόστος της διάσωσης του Συνεργατισμού στα 2 δις. ευρώ.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα υπό τον τίτλο «Κάτι κινείται στα κατεχόμενα» αναφέρει ότι η προσοχή στρέφεται στην κάθοδο στα κατεχόμενα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικού Χακάν Φιντάν. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι η ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος έφεραν την πολιτική ανατροπή στην Ουάσιγκτον. Αλλού, σημειώνει ότι η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμής της ευρωπαϊκής ακρίβειας, με τον πληθωρισμό να ροκανίζει τα εισοδήματα.

Η «Χαραυγή», κάτω από τον τίτλο «Αντί για μέτρα μοιράζουν ευχολόγια», γράφει στο κύριο της θέμα ότι η Κύπρος καταγράφει τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρισμού, την ώρα που η Κυβέρνηση περιορίζεται σε ευχολόγια. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρει ότι φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους λόγω υψηλού κόστους. Αλλού, γράφει ότι εντατικοποιούνται οι επαφές της Ολγκίν ενόψει της τριμερούς.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» στο κύριο θέμα της, με τίτλο «Καταστροφική ήττα για τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές», αναφέρεται στις μεγάλες εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα γράφει ότι η ΕΕ καλεί την Τουρκία να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλού γράφει ότι η Βουλή προωθεί την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα που χρονολογείται από το 1929.

ΚΥΠΕ