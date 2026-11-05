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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάος σε σχολείο: Ανήλικοι μπήκαν σε δημοτικό σχολείο με κλεμμένες μοτοσικλέτες - Τι διαπίστωσε η Αστυνομία

 05.11.2026 - 08:25
Χάος σε σχολείο: Ανήλικοι μπήκαν σε δημοτικό σχολείο με κλεμμένες μοτοσικλέτες - Τι διαπίστωσε η Αστυνομία

Υπόθεση κλοπής δύο μοτοσυκλετών διερευνά η Αστυνομία στην Πάφο, με εμπλεκόμενους δύο 15χρονους, οι οποίοι φέρονται να έκλεψαν τα οχήματα από την περιοχή Καραβέλλας και στη συνέχεια να μετέβησαν με αυτά σε δημοτικό σχολείο στον Αναβαργό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, γύρω στις 7:30 το πρωί, όταν μέλος του ΤΑΕ Λεμεσού, το οποίο βρισκόταν για υπηρεσιακούς λόγους σε δημοτικό σχολείο στον Αναβαργό, εντόπισε δύο μοτοσυκλέτες σταθμευμένες σε σημείο της αυλής.

Οι δύο μοτοσυκλέτες δεν έφεραν αριθμούς εγγραφής και παρουσίαζαν διάφορες ζημιές, γεγονός που κίνησε τις υποψίες του μέλους της Αστυνομίας.

Ακολούθησαν εξετάσεις στη σκηνή και από τη διερεύνηση προέκυψε η εμπλοκή δύο 15χρονων. Οι ανήλικοι είχαν μεταβεί στον χώρο του σχολείου ως επισκέπτες και δεν ήταν μαθητές του συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου.

Κατά την αρχική διερεύνηση, οι δύο 15χρονοι φέρονται να ανέφεραν ότι είχαν αγοράσει τις μοτοσικλέτες από άλλο πρόσωπο. Ωστόσο, στη συνέχεια, κατά την ανάκρισή τους, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, παραδέχθηκαν ότι οι ίδιοι είχαν κλέψει τις δύο μοτοσικλέτες το προηγούμενο βράδυ από την περιοχή Καραβέλλας στην Πάφο.

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ

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