Πυροβολισμοί στην Ορμήδεια: Κατέθεσαν οι γονείς του ισοβίτη - Στο κάδρο των ερευνών και ο αδελφός του

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν οι διωκτικές Αρχές μετά την καταγγελία για πυροβολισμούς εναντίον κατοικίας στην Ορμήδεια, ιδιοκτησίας 76χρονου άνδρα, με την υπόθεση να εξετάζεται υπό το πρίσμα όλων των ενδεχόμενων κινήτρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την οικία φαίνεται να ρίχθηκαν τουλάχιστον επτά πυροβολισμοί, γεγονός που έχει θέσει την Αστυνομία σε συναγερμό. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η πιθανότητα η ενέργεια να σχετίζεται με τον γιο του 76χρονου, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για το τετραπλό έγκλημα του 2016 στην Αγία Νάπα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, οι Αρχές αναμένεται να λάβουν κατάθεση και από τον ίδιο τον ισοβίτη, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο γνωρίζει οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, καταθέσεις έχουν ήδη ληφθεί από τον 76χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας και τη σύζυγό του, ενώ αναμένεται να κληθεί για κατάθεση και ο 33χρονος δεύτερος γιος της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές συνεχίζουν τη συλλογή τεκμηρίων και στοιχείων από τη σκηνή, αναζητώντας δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.