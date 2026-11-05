Μήνας Γενεθλίων METRO: Ένας χρόνος METRO Αγίας Φυλάξεως με δώρα και εκπλήξεις!

Το METRO Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό συμπληρώνει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και τα METRO γιορτάζουν με έναν ολόκληρο μήνα γεμάτο δώρα, γεύσεις και εκπλήξεις για τους πελάτες τους.

Ο Νοέμβριος γίνεται Μήνας Γενεθλίων METRO, με τους επισκέπτες της υπεραγοράς να απολαμβάνουν διπλούς βαθμούς με τις αγορές τους, ενώ παράλληλα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον μεγάλο διαγωνισμό των METRO, με έπαθλο ένα ταξίδι για δύο άτομα στην Ιαπωνία.

Οι εορτασμοί συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει Live Cooking Events, ζωντανές ραδιοφωνικές συνδέσεις, παιδικές δραστηριότητες, γενέθλια τούρτα και πολλές ακόμη εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Έναν χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το METRO Αγίας Φυλάξεως συνεχίζει να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα, μεγάλη ποικιλία και την προσωπική εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζει τα METRO.

Με αφορμή τα πρώτα του γενέθλια, τα METRO θέλουν να πουν ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους πελάτες που αγκάλιασαν την υπεραγορά από την πρώτη στιγμή και τους προσκαλούν να γιορτάσουν μαζί τους.

Μήνας Γενεθλίων METRO! Ένας χρόνος μαζί, ένας Νοέμβριος γεμάτος εκπλήξεις!