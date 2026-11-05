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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Προαναγγέλλει ανακοινώσεις ο ΠτΔ - Αποκάλυψε επικοινωνία με την Ολγκίν

 05.11.2026 - 11:20
Κυπριακό: Προαναγγέλλει ανακοινώσεις ο ΠτΔ - Αποκάλυψε επικοινωνία με την Ολγκίν

Σε θετικό κλίμα φαίνεται να εξελίσσεται η διαδικασία για το Κυπριακό, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκεκριμένων ανακοινώσεων εντός του Σαββατοκύριακου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είμαστε σε μια διαδικασία που προδιαγράφει θετικά αποτελέσματα».

«Σήμερα το πρωί είχα τηλεφωνική επικοινωνία με την Ολγκίν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «εντός του Σαββατοκύριακου ενδεχομένως να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

Παράλληλα, αναφερόμενος στην εκπαίδευση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη σημασία της για το κυβερνητικό έργο, σημειώνοντας ότι «η εκπαίδευση επηρεάζει όλες τις πολιτικές της Κυβέρνησης».

Την ίδια ώρα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες της νέας γενιάς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω στα παιδιά μας».

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