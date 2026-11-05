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ΔΙΕΘΝΗ

Ραβδομυόλυση: Τι είναι η πάθηση από την οποία πέθανε η 24χρονη στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης

 05.11.2026 - 12:04
Ραβδομυόλυση: Τι είναι η πάθηση από την οποία πέθανε η 24χρονη στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης

Ένα σπάνιο αλλά δυνητικά θανατηφόρο σύνδρομο, η ραβδομυόλυση, συνδέεται με τον θάνατο της 24χρονης Ρέιτσελ Άπα, η οποία κατέρρευσε την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης, λίγο πριν από τον τερματισμό.

Η νεαρή Αμερικανίδα, πρώην αθλήτρια πανεπιστημιακού επιπέδου, συμμετείχε για πρώτη φορά σε μαραθώνιο όταν κατέρρευσε περίπου στο 39ο χιλιόμετρο της διαδρομής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της αποδόθηκε σε ραβδομυόλυση, αν και το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα.

Όπως εξηγεί η Washington Post, η ραβδομυόλυση προκαλείται από την καταστροφή μυϊκών κυττάρων, με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος ουσίες όπως η μυοσφαιρίνη και ηλεκτρολύτες. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί οξεία νεφρική βλάβη, ακόμη και νεφρική ανεπάρκεια, ενώ οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών ενδέχεται να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καρδιακές αρρυθμίες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 26.000 άνθρωποι εμφανίζουν ραβδομυόλυση κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Η κατάσταση μπορεί να προκληθεί από υπερβολική σωματική καταπόνηση, σοβαρούς μυϊκούς τραυματισμούς, υπερθερμία και ορισμένα φάρμακα, ενώ η αφυδάτωση αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Έως και το 50% των περιστατικών μπορεί να εμφανίσει οξεία νεφρική βλάβη, ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης.

Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο μυϊκό πόνο, αδυναμία, πρήξιμο των μυών και σκουρόχρωμα ούρα, ενώ μπορεί να εμφανιστούν μειωμένη παραγωγή ούρων, ναυτία και λιποθυμία. Η εμφάνισή τους απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν με έγκαιρη θεραπεία, που συχνά περιλαμβάνει ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

Μελέτη του 2026, που εξέτασε νοσοκομειακά δεδομένα από τους Μαραθωνίους της Νέας Υόρκης την περίοδο 2017-2023, κατέγραψε συνολικά 39 περιστατικά ραβδομυόλυσης μετά τους αγώνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα 24 σημειώθηκαν το 2022, τη χρονιά με τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην ιστορία της διοργάνωσης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι σπάνιες περιπτώσεις σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας σε δρομείς οφείλονται πιθανότατα σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η εξαντλητική προσπάθεια, η θερμική καταπόνηση και η ταυτόχρονη παρουσία ιογενούς ή βακτηριακής λοίμωξης.

«Όταν έβαζε κάτι στο μυαλό της, το κυνηγούσε με όλη της την καρδιά»

Για την εργατικότητα, την αποφασιστικότητα και το αγωνιστικό πνεύμα της 24χρονης μίλησε στη New York Post η 23χρονη Ισαβέλλα Παυλίδη, φοιτήτρια προϊατρικών σπουδών από το Νιου Τζέρσεϊ, η οποία γνώρισε τη Ρέιτσελ Άπα το 2018 σε μια κατασκήνωση χόκεϊ επί χόρτου, προτού φοιτήσουν μαζί στο Πανεπιστήμιο Μπάκνελ.

«Πάντα θαύμαζα την εργατικότητα της Ρέιτσελ και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε σχεδόν τα πάντα, ιδιαίτερα το χόκεϊ επί χόρτου», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ήταν ανταγωνιστική και όταν έβαζε κάτι στο μυαλό της, όταν ήθελε να πετύχει κάτι, έδινε όλη της την καρδιά και πίστευε πραγματικά ότι μπορούσε να τα καταφέρει», πρόσθεσε, περιγράφοντας τη νεαρή αθλήτρια που έχασε τη ζωή της στον πρώτο της μαραθώνιο.

Η Παυλίδη περιέγραψε τη φίλη της ως «εξαιρετικά παθιασμένη και μαχητική», τονίζοντας ότι «πάντα πίστευε στον εαυτό της». «Πάντα εξέπεμπε αυτοπεποίθηση. Αν μπορούσες να διαλέξεις έναν άνθρωπο για να φέρει κάτι εις πέρας, αυτή θα ήταν η Ρέιτσελ. Πάντα έβρισκε τον τρόπο και ήταν ένας από τους πιο αποφασισμένους ανθρώπους που γνωρίζω», συμπλήρωσε η συντετριμμένη φίλη της.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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