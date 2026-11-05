Ραβδομυόλυση: Τι είναι η πάθηση από την οποία πέθανε η 24χρονη στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης

Η νεαρή Αμερικανίδα, πρώην αθλήτρια πανεπιστημιακού επιπέδου, συμμετείχε για πρώτη φορά σε μαραθώνιο όταν κατέρρευσε περίπου στο 39ο χιλιόμετρο της διαδρομής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της αποδόθηκε σε ραβδομυόλυση, αν και το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα.

Όπως εξηγεί η Washington Post, η ραβδομυόλυση προκαλείται από την καταστροφή μυϊκών κυττάρων, με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος ουσίες όπως η μυοσφαιρίνη και ηλεκτρολύτες. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί οξεία νεφρική βλάβη, ακόμη και νεφρική ανεπάρκεια, ενώ οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών ενδέχεται να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καρδιακές αρρυθμίες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 26.000 άνθρωποι εμφανίζουν ραβδομυόλυση κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Η κατάσταση μπορεί να προκληθεί από υπερβολική σωματική καταπόνηση, σοβαρούς μυϊκούς τραυματισμούς, υπερθερμία και ορισμένα φάρμακα, ενώ η αφυδάτωση αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Έως και το 50% των περιστατικών μπορεί να εμφανίσει οξεία νεφρική βλάβη, ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης.



Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο μυϊκό πόνο, αδυναμία, πρήξιμο των μυών και σκουρόχρωμα ούρα, ενώ μπορεί να εμφανιστούν μειωμένη παραγωγή ούρων, ναυτία και λιποθυμία. Η εμφάνισή τους απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν με έγκαιρη θεραπεία, που συχνά περιλαμβάνει ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

Μελέτη του 2026, που εξέτασε νοσοκομειακά δεδομένα από τους Μαραθωνίους της Νέας Υόρκης την περίοδο 2017-2023, κατέγραψε συνολικά 39 περιστατικά ραβδομυόλυσης μετά τους αγώνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα 24 σημειώθηκαν το 2022, τη χρονιά με τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην ιστορία της διοργάνωσης.



Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι σπάνιες περιπτώσεις σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας σε δρομείς οφείλονται πιθανότατα σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η εξαντλητική προσπάθεια, η θερμική καταπόνηση και η ταυτόχρονη παρουσία ιογενούς ή βακτηριακής λοίμωξης.



